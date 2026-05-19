Una rimonta complicata, ma non del tutto impossibile. Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, analizza il momento del Palermo alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro, dopo il pesante 3-0 incassato al “Ceravolo”. In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, il procuratore non nasconde le difficoltà dei rosanero, pur lasciando aperto uno spiraglio in vista della sfida del “Barbera”. «Mi auguro che riesca a ribaltare il risultato, ma la vedo difficile. Non impossibile, ma sicuramente complicato», ha dichiarato Damiani, soffermandosi sull’impresa che attende la squadra di Filippo Inzaghi.

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Vincenzo Primerano
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Secondo il procuratore, la sconfitta in Calabria rischia di lasciare conseguenze anche sul piano mentale: «Questa batosta lascia un segno anche a livello psicologico». Damiani ha detto la sua anche sull’eventuale mancato approdo in Serie A, considerato un obiettivo alla portata per il club siciliano: «Sì, sarebbe un fallimento, perché Palermo merita la Serie A. Ha una proprietà forte e credo che, dopo tutti questi investimenti, dirigenti e società si aspettassero risultati differenti». Intanto il Catanzaro, forte del largo vantaggio conquistato all’andata, prepara la trasferta in Sicilia con l’obiettivo di difendere il prezioso 3-0 e continuare a inseguire il sogno Serie A.