Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 in una partita inizialmente in controllo e poi condizionata dai problemi fisici iniziati nel corso del terzo set e continuati per il resto del match. Sinner non è riuscito a reagire e si è così arreso lasciando il torneo, a cui arrivava dopo la finale persa lo scorso anno, al terzo turno.

Sotto 0-40 nel decimo game del terzo set, il numero 1 del mondo ha chiesto l'intervento del fisioterapista dopo un consulto con l'arbitro. Sinner ha iniziato a muoversi male, faticando a guidare gli scambi e non trovando più slancio con il servizio: apparentemente, l'altoatesino ha accusato un crampo. Al momento del cambio di campo Sinner si è seduto in panchina massaggiandosi la coscia sinistra, ma senza chiedere l'intervento del fisioterapista. Tornato in campo l'azzurro ha però cominciato a zoppicare.

«Dipende da cosa hai», gli ha detto l'arbitro quando il 24enne ha chiesto se potesse prendersi del tempo. «Non so se è disidratazione», ha detto l'azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. «Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare», ha detto Sinner, rientrando poi negli spogliatoi. Cerundolo ha chiesto chiarimenti all'arbitro: «Stanno valutando la situazione», la risposta. Poco dopo, Sinner è rientrato in campo per riprendere il match.

Cerundolo ha ribaltato completamente la situazione, salendo a condurre 6-5: Sinner, a quel punto, ha ricevuto una nuova visita del fisioterapista e ha assunto un farmaco o un integratore. In campo, ha continuato a soffrire cedendo il terzo set per 7-5. La storia non cambia nel quarto parziale, dove Sinner prova a conservare le energia e lascia andare il set, subendo un break dopo l'altro e arrendendosi 6-1. L'azzurro prova quindi a dare tutto nel quinto e decisivo set, ma senza riuscire a invertire l'inerzia di una partita ormai compromessa: Cerundolo piazza due break nei primi due game del parziale e vola sul 4-0, difendendosi sulle occasioni di controbreak costruite, a fatica, da Sinner e controllando poi il resto del set, portato a casa 6-1. Sinner saluta così, con molti rimpianti, Parigi e rimanda l'appuntamento con Roland Garros e Career Grand Slam.