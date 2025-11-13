Si svolgerà al PalaGallo di Catanzaro sabato 15 e domenica 16 novembre prossimi, con inizio alle ore 9, il Campionato interregionale di combattimento di taekwondo organizzato dal Comitato Fita Calabria. Patrocinato dal Comune di Catanzaro, da Sport e Salute, dal Coni regionale e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), l’evento porterà nel capoluogo oltre 600 atleti provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria, per un totale di più di 1000 presenze, incluse le famiglie e il pubblico.

Il numero elevato di iscrizioni ha spinto gli organizzatori a chiuderle con largo anticipo. «Abbiamo dovuto bloccarle una settimana prima della scadenza perché la struttura non avrebbe potuto accogliere tutti», spiega il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro. La giornata di sabato sarà dedicata alle categorie agonistiche – cadetti, junior, senior, cinture colorate e master – mentre domenica toccherà ai più piccoli, con le categorie children e kids.

«Si tratta – afferma Mascaro – di una manifestazione per ricercare il talento individuale e trasmettere il valore educativo dello sport. Da un lato offriamo agli agonisti un banco di prova di livello, dall’altro permettiamo ai bambini di vivere le emozioni della gara in un contesto sicuro e formativo». Per la prima volta il campionato si terrà a Catanzaro, dopo le passate edizioni a Rossano, e avrà una forte ricaduta sul territorio. Antonio Battaglia, assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, esprime soddisfazione per l’iniziativa, che riporta la città al centro delle arti marziali. «Siamo felici – evidenzia – di ospitare una manifestazione di questo livello, che conferma il legame tra Catanzaro e il taekwondo, disciplina che ha dato alla città un campione come Simone Alessio. È un appuntamento di sport e promozione del territorio che rafforza la collaborazione con la Fita, in vista di appuntamenti ancora più importanti per il futuro».

«La competizione – precisa Mascaro – non è riservata alle cinture nere, ma è un’occasione di crescita per gli atleti calabresi che stanno maturando esperienza. Diamo loro la possibilità di confrontarsi in casa, con costi contenuti e standard organizzativi elevati. Tutto si svolgerà secondo le linee guida federali, con corazze elettroniche di ultima generazione e video replay. Siamo grati alle istituzioni, all’amministrazione comunale di Catanzaro, a Sport e Salute e al Coni per l’importante sostegno – conclude – nel promuovere lo sport e i suoi valori in Calabria».