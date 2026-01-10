Lorenzo Musetti conquista la finale a Hong Kong ed entra nella storia del tennis italiano. Un successo che gli vale la “prima” finale nella stagione appena iniziata (la nona della sua carriera) ma soprattutto la conquista della quinta posizione nella classifica Atp. Sarà il terzo azzurro a conquistare la Top5 dall’introduzione del ranking Atp computerizzato, con l'Italia che per la prima volta nella sua storia avrà due giocatori tra i primi 5 del mondo.

Italia padrona assoluta del tennis mondiale: ecco tutti i successi azzurri nel 2025

Francesco Oliverio
Il tennista italiano ha vinto in rimonta semifinale nel torneo Atp 250 di Hong Kong contro il rivale russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3 del torneo, in tre set (6-7, 7-5, 6-4) dopo una battaglia durissima. La testa di serie numero 1 del torneo ora attende in finale il vincente dell'altra semifinale tra lo statunitense Marcos Giron e il kazako Aleksandr Bublik.