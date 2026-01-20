Il numero due al mondo ha la meglio sul francese che abbandona il campo sul punteggio di due set a zero per l’italiano (6-2, 6-1). Passano il turno anche Musetti, Sonego e Darderi. Eliminati Nardi e Cocciaretto. Bene Errani-Paolini nel doppio

Sinner buona la “prima” agli Australian Open a Melbourne. Il numero al mondo ha la meglio sul francese Hugo Gaston (6-2, 6-1) che si ritira per problemi allo stomaco dopo aver perso il secondo set. Sinner inizia così con due set convincenti la rincorsa al terzo titolo consecutivo nello Slam australiano.

La partita

Nel primo set il numero due del mondo salva tre palle break a Gaston nel break di apertura, trova le misure all’avversario e prende il comando del gioco trovando il break nel quinto gioco (3-2). Break confermato nel sesto gioco con Sinner che chiude il primo set (6-2) in 37 minuti.

La storia non cambia nel secondo set con l’italiano che conquista il break nel secondo gioco con il francese in grosse difficoltà. Sinner attiva il pilota automatico e vola sul 5-0, con Gaston che porta a casa il sesto game (5-1) dopo nove game consecutivi ottenuti da Sinner. L’azzurro chiude il set senza patemi (6-1), con Gaston che si ritira.

Musetti, Sonego e Darderi Ok, eliminati Nardi e Cocciaretto

Nella terza giornata degli Australian Open quattro vittorie e due sconfitte per i tennisti azzurri. Accede al secondo turno Lorenzo Musetti: il numero 5 del ranking Atp batte il belga Raphael Collignon (4-6, 7-6, 7-5, 4-3) che si ritira nel quarto set. Senza patemi arriva la qualificazione di Lorenzo Sonego che chiude in tre set (6-4, 6-0, 6-3) la sfida con il rivale spagnolo Carlos Taberner. Alle prese con il mal di pancia porta a casa una vittoria importante Luciano Darderi che ha la meglio del cileno Cristian Garin (7-6, 7-5, 7-6). Vittoria al primo turno anche nel doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno superato in due set (6-3, 6-2) la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang.

Sono due gli italiani che non riescono ad accedere al secondo turno degli Australian Open. Nulla da fare al primo turno per Luca Nardi: l’azzurro esce sconfitto dalla partita contro il cinese Wu Ybing in quattro set (7-5, 4-6, 6-4, 6-2). Nell'ultimo set l’italiano è sembrato in grossa difficoltà fisica. L’azzurra Elisabetta Cocciaretto, fresca di vittoria del titolo a Hobart, cede in tre set all'esordio all'austriaca Julia Grabher (7-5, 2-6, 6-4).