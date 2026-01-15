Era nell’aria, ma ora arriva l’ufficialità: Darren Cahill seguirà ancora Jannik Sinner almeno per la prossima stagione. Ad annunciarlo il numero due del mondo durante il sorteggio del tabellone degli Australian Open, del quale è stato ospite d’onore. 

«Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione». L’allenatore australiano, quindi, continuerà ad essere il coach dell’azzurro per tutto il 2026, affiancando l’altro coach Simone Vagnozzi.

Il campione azzurro ha aggiunto, a proposito della collaborazione con l’australiano: «Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team».