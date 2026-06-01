La forza di rimboccarsi le maniche e ripartire più forti di prima. Il Catanzaro e Catanzaro, stanno ancora metabolizzando la delusione della finale playoff di ritorno contro il Monza, dove si è sfiorata l'impresa e con essa la Serie A.

Giallorossi comunque protagonisti di una grande stagione sportiva e, di questo, se ne è parlato all'ultima puntata stagionale di 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà. In studio i giornalisti Giampaolo Cristofaro e Alessia Mancini e il direttore sportivo Beppe Ursino.

La bandiera giallorossa

Tra i volti più emblematici e carismatici di questa squadra, neanche a dirlo, rientra Pietro Iemmello. Capitano e catanzarese doc, il bomber giallorosso è intervenuto durante la puntata partendo innanzitutto dal bel rapporto con il presidente Floriano Noto: «Quello che ci siamo detti con il presidente rimane tra di noi e lo sappiamo solo noi. Inoltre devo ringraziarlo perché mi ha regalato l'opportunità di giocare per la squadra della mia città e in questi anni sia io che lui siamo andati di pari passo, andando avanti con tutte le persone che arrivavano a Catanzaro. Siamo diventati un modello per il calcio italiano e questo è merito della visione che ci ha dato il presidente Noto. La prima volta che ci siamo visti c'era già la visione di andare oltre e, durante l'operato di questi anni, penso che con la società abbiamo realizzato questa visione. Devo dire che è stato un percorso fatto di tappe bellissime ed emozionanti».

E poi: «La ferita è ancora aperta ma devo dire che non è una sconfitta come le altre, poiché mi ha reso orgoglioso sia dei miei compagni ma anche di tutto Catanzaro. Abbiamo avvicinato tutta l'Italia».