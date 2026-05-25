Cosenza, allarme degrado nella casa circondariale

Accesso ispettivo nella casa circondariale di Cosenza dei parlamentari Fausto Orsomarso e Simona Loizzo, dopo la denuncia della garante dei detenuti Emilia Corea sulle condizioni di sovraffollamento e degrado della struttura.
A Cosenza ora, dove si allarga il caso dello studente aggredito da uno steward allo stadio “Marulla” durante una partita di beneficenza per uno striscione di contestazione al presidente della società di calcio cittadina, Eugenio Guarascio. Dopo l’uscita della notizia sulle nostre testate sono intervenuti sia il sindaco Franz Caruso sia la società stessa con un post che nega la propria organizzazione dell’evento. Ma le immagini diffuse via social dagli account ufficiali rossoblù sembrano smentire la società stessa.