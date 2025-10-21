Cronaca

Gioia Tauro, Scarcella: «Io vittima di stalking»

Da due anni vittima di stalking e molestie il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, confessa timori e speranze dopo l’intervento di ammonimento della Questura di Reggio Calabria: «Si ho paura – dice ai nostri microfoni – pensando a quelle donne che non hanno supporto».