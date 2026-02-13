Il Ciclone Nils sferza la Calabria tirrenica

La nuova perturbazione abbattutasi sulla Calabria ha lasciato dietro di sé macerie e distruzione su gran parte del territorio. Tutta la regione è stata colpita dalla furia del vento, della pioggia e delle mareggiate. Prima di collegarci in diretta con i territori più colpiti
Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino. La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.