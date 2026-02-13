Il maltempo flagella la Calabria: criticità e rallentamenti sulle principali strade

Cronaca

Pioggia intensa, allagamenti e caduta di alberi rendono difficile la circolazione in diverse zone della Calabria. Squadre Anas sono operative senza sosta per rimuovere detriti, garantire la sicurezza dei tratti più critici e coordinare la viabilità. Permangono rallentamenti e sensi unici alternati in alcune arterie, con monitoraggio costante della situazione.