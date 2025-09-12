Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Maxi piantagione di mari...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Maxi piantagione di marijuana scoperta a Isola Capo Rizzuto

Una maxi pinatagione di marijuana è stata scoperta a contrada Frasso Saletta nel comune di Isola di Capo Rizzuto su una vasta area rurale, riconducibile ad un imprenditore edile. I militari hanno scoperto in una porzione del vasto fondo agricolo, occultate tra le colture di copertura di granoturco, ben 917 piante di marijuana, in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato ricavi per oltre 3 milioni di euro.

12 settembre, 2025
Tag
isola capo rizzuto · piantagione marijuana · sequestro droga
Cronaca

Gli arresti in Forza Nuova alla vigilia delle ronde

11 settembre 2025
Ore 12:20
Gli arresti in Forza Nuova alla vigilia delle ronde
Cronaca

Dramma al parco di Vibo, rose e palloncini per Francesco

11 settembre 2025
Ore 12:41
Dramma al parco di Vibo, rose e palloncini per Francesco
Cronaca

Operazione antidroga nel reggino eseguiti 18 arresti

11 settembre 2025
Ore 12:26
Operazione antidroga nel reggino eseguiti 18 arresti
Cronaca

A Gioia Tauro maxi sequestro di 228 chili di cocaina

11 settembre 2025
Ore 12:22
A Gioia Tauro maxi sequestro di 228 chili di cocaina
Cronaca

Porto di Gioia Tauro, sequestrati 288 chili di cocaina per un valore di oltre 46 milioni

11 settembre 2025
Ore 05:23
Porto di Gioia Tauro, sequestrati 288 chili di cocaina per un valore di oltre 46 milioni
Cronaca

L'alluvione al camping Le Giare 25 anni dopo

10 settembre 2025
Ore 19:30
L'alluvione al camping Le Giare 25 anni dopo
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Cronaca

Propaganda e violenza, arrestati i vertici di Forza Nuova

10 settembre 2025
Ore 13:30
Propaganda e violenza, arrestati i vertici di Forza Nuova
Cronaca

Gratteri torna a Reggio senza fare sconti

10 settembre 2025
Ore 11:57
Gratteri torna a Reggio senza fare sconti
Cronaca

Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova

10 settembre 2025
Ore 09:50
Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova
Cronaca

Soverato, a 25 anni dalla tragedia del camping

10 settembre 2025
Ore 05:01
Soverato, a 25 anni dalla tragedia del camping
Cronaca

Malapigna, chiesti 16 anni per Giancarlo Pittelli

9 settembre 2025
Ore 18:30
Malapigna, chiesti 16 anni per Giancarlo Pittelli
Cronaca

Incendio a Crotone

9 settembre 2025
Ore 18:21
Incendio a Crotone
Cronaca

A Crosia lutto cittadino per il 21enne Giovanni Iacoi

9 settembre 2025
Ore 12:37
A Crosia lutto cittadino per il 21enne Giovanni Iacoi
Cronaca

Bambino ferito a Vibo, è grave ma c'è ottimismo

9 settembre 2025
Ore 12:35
Bambino ferito a Vibo, è grave ma c'è ottimismo
Cronaca

La drammatica estate del Tirreno cosentino

9 settembre 2025
Ore 12:05
La drammatica estate del Tirreno cosentino
Cronaca

Mobilità impossibile verso la Capitale

9 settembre 2025
Ore 11:23
Mobilità impossibile verso la Capitale
Cronaca

Statale 106, 21enne perde la vita in uno scontro frontale

8 settembre 2025
Ore 11:58
Statale 106, 21enne perde la vita in uno scontro frontale
Cronaca

Incidente sulla 106, una persona in gravi condizioni

8 settembre 2025
Ore 11:43
Incidente sulla 106, una persona in gravi condizioni
Cronaca

Incendi boschivi, canadair in azione a San Giovanni in Fiore

6 settembre 2025
Ore 14:56
Incendi boschivi, canadair in azione a San Giovanni in Fiore
Cronaca

Paura a Borgia, un incendio minaccia un agriturismo: canadair in azione

6 settembre 2025
Ore 14:21
Paura a Borgia, un incendio minaccia un agriturismo: canadair in azione
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Società

Lo spopolamento una minaccia concreta per la cultura arbereshe

Lo spopolamento una minaccia concreta per la cultura arbereshe

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione