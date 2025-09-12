Cronaca

Maxi piantagione di marijuana scoperta a Isola Capo Rizzuto

Una maxi pinatagione di marijuana è stata scoperta a contrada Frasso Saletta nel comune di Isola di Capo Rizzuto su una vasta area rurale, riconducibile ad un imprenditore edile. I militari hanno scoperto in una porzione del vasto fondo agricolo, occultate tra le colture di copertura di granoturco, ben 917 piante di marijuana, in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato ricavi per oltre 3 milioni di euro.