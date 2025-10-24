Cronaca

Omicidio Lamezia, si costituisce il presunto assassino

Si è costituito il presunto assassino di Emiliano Torcasio, il 52enne ucciso con più coltellate a Lamezia Terme il cui cadavere è stato trovato sul lungomare di Lamezia Terme in località Ginepri. Intanto le indagini sono indirizzate sulla vita privata della vittima.