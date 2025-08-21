Cronaca

Paura sul volo Alicante-Roma, aereo dirottato per turbolenze da incubo

Tanta paura per fortuna nessun ferito su un volo Wizz Air partito da Alicante con destinazione Roma Fiumicino, che è stato dirottato sull’aeroporto di Bologna a causa delle forti turbolenze e del maltempo in arrivo sul Lazio. Il vettore partito dalla località spagnola avrebbe dovuto atterrare intorno all'1:35. I momenti concitati in volo raccontati con alcuni video condivisi su TikTok con il panico dei passeggeri mentre il comandante valuta un atterraggio alternativo. Un dirottamento reso necessario dalle condizioni atmosferiche con la torre di controllo che ha ritenuto troppo pericoloso far atterrare il velivolo a Roma