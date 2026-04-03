Calabria fanalino di coda per rischio povertà

La Calabria resta fanalino di coda in Italia per rischio di povertà ed esclusione sociale. I dati forniti dall'Istat ci restituiscono un quadro con piccoli miglioramenti ma non sufficienti da colmare il gap che la nostra regione ha con il resto del Paese. Questo significa che in Calabria otto cittadini su dieci si misurano con una forma di fragilità economica o lavorativa. In questo contesto si inserisce, inoltre, il conflitto in Medio Oriente i cui effetti potrebbero aggravare una situazione già drammatica.