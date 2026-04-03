Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Calabria fanalino di cod...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Calabria fanalino di coda per rischio povertà

La Calabria resta fanalino di coda in Italia per rischio di povertà ed esclusione sociale. I dati forniti dall'Istat ci restituiscono un quadro con piccoli miglioramenti ma non sufficienti da colmare il gap che la nostra regione  ha con il resto del Paese. Questo significa che in Calabria otto cittadini su dieci si misurano con una forma di fragilità economica o lavorativa. In questo contesto si inserisce, inoltre, il conflitto in Medio Oriente i cui effetti potrebbero aggravare una situazione già drammatica. 

3 aprile, 2026
Tag
poverta calabria
Economia e Lavoro

Pranzo di Pasqua, tra rincari e tradizioni.

3 aprile 2026
Ore 20:56
Pranzo di Pasqua, tra rincari e tradizioni.
Economia e Lavoro

Branda comune al lavoro per aiutare i commercianti

1 aprile 2026
Ore 11:53
Branda comune al lavoro per aiutare i commercianti
Economia e Lavoro

Caos Rsa San Francesco, amministratori in Prefettura

31 marzo 2026
Ore 11:59
Caos Rsa San Francesco, amministratori in Prefettura
Economia e Lavoro

La città liberale lancia "Cosenza città turistica"

31 marzo 2026
Ore 11:53
La città liberale lancia \"Cosenza città turistica\"
Economia e Lavoro

La guerra è in Medio Oriente, la crisi morde in Italia

30 marzo 2026
Ore 12:23
La guerra è in Medio Oriente, la crisi morde in Italia
Economia e Lavoro

Concours mondial de Bruxelles, focus sulla biodiversità

29 marzo 2026
Ore 12:37
Concours mondial de Bruxelles, focus sulla biodiversità
Economia e Lavoro

Cosenza, Fidapa rilancia la filiera agroalimentare

29 marzo 2026
Ore 12:34
Cosenza, Fidapa rilancia la filiera agroalimentare
Economia e Lavoro

Tirocinanti, una soluzione per gli esclusi

29 marzo 2026
Ore 10:36
Tirocinanti, una soluzione per gli esclusi
Economia e Lavoro

Rottamazione, la Confapi incontra la Lega

28 marzo 2026
Ore 13:41
Rottamazione, la Confapi incontra la Lega
Economia e Lavoro

Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti

28 marzo 2026
Ore 13:35
Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti
Economia e Lavoro

Giudici del Concours de Bruxelles alla scoperta di Cirò

28 marzo 2026
Ore 13:33
Giudici del Concours de Bruxelles alla scoperta di Cirò
Economia e Lavoro

Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico

27 marzo 2026
Ore 12:51
Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico
Economia e Lavoro

Caro energia, Colacchio riduce la produzione

27 marzo 2026
Ore 12:50
Caro energia, Colacchio riduce la produzione
Economia e Lavoro

Vibo Marina, 4 anni per spostare i depositi costieri

25 marzo 2026
Ore 13:12
Vibo Marina, 4 anni per spostare i depositi costieri
Economia e Lavoro

La Camera di commercio premia le imprese storiche

24 marzo 2026
Ore 19:45
La Camera di commercio premia le imprese storiche
Economia e Lavoro

A Reggio il congresso regionale Uil pensionati

24 marzo 2026
Ore 19:43
A Reggio il congresso regionale Uil pensionati
Economia e Lavoro

Cassano, il maltempo blocca i cantieri

24 marzo 2026
Ore 13:00
Cassano, il maltempo blocca i cantieri
Economia e Lavoro

In calabria diesel a 2 euro al litro

22 marzo 2026
Ore 11:39
In calabria diesel a 2 euro al litro
Economia e Lavoro

Sorical, cambio ai vertici: Naccari Carlizzi presidente

21 marzo 2026
Ore 12:31
Sorical, cambio ai vertici: Naccari Carlizzi presidente
Economia e Lavoro

All Unical la premiazione di xpitch e summer school

18 marzo 2026
Ore 20:05
All Unical la premiazione di xpitch e summer school
Economia e Lavoro

Ciclone Harry quasi 91 milioni di danni

16 marzo 2026
Ore 20:39
Ciclone Harry quasi 91 milioni di danni

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - FERITE D'AMORE, SEGNI DI LUCE

LaC Storie - FERITE D'AMORE, SEGNI DI LUCE

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio