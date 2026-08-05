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Sanità

118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro

Sono scesi in piazza a Catanzaro gli operatori del 118. I sindacati Usb e Nursing Up hanno proclamato lo stato di agitazione, domani in prefettura si aprirà il tavolo di raffreddamento. Intanto in piazza la rabbia di infermieri e medici.

5 agosto, 2026
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Catanzaro · 118 · sanita calabria
Sanità

118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro

5 agosto 2026
Ore 11:04
118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro
Sanità

Piano di rientro sanitario, ok dalla conferenza

4 agosto 2026
Ore 17:31
Piano di rientro sanitario, ok dalla conferenza
Sanità

Nuovo ospedale Reggio, progetto all’Inail. E adesso?

4 agosto 2026
Ore 11:55
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Sanità

Maria luce è fuori pericolo, nessun danno neurologico

4 agosto 2026
Ore 11:25
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Sanità

La Corte dei Conti non bollina il Dpcm

2 agosto 2026
Ore 12:00
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Sanità

Ricetta digitale, la Regione: obbligatorio accettarla

2 agosto 2026
Ore 12:00
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Sanità

Cardiologia, un brevetto Unical rivoluziona le diagnosi

31 luglio 2026
Ore 12:22
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Sanità

La Corte dei Conti condanna un medico di Crotone

31 luglio 2026
Ore 11:55
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Sanità

Disagio perinatale, la proposta di legge di Alecci

"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.

31 luglio 2026
Ore 11:51
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Sanità

Commissariamento, la Calabria non ancora fuori

30 luglio 2026
Ore 11:34
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Sanità

Caso Leggionella a Reggio, parla il primario del Gom

29 luglio 2026
Ore 17:23
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Sanità

Casa della salute e declassamento del Pugliese

29 luglio 2026
Ore 12:23
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Sanità

Attivato il 116117 per i bisogni sanitari non urgenti

28 luglio 2026
Ore 19:00
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Sanità

Villa Sant'Elia, trent'anni di cura e impegno

27 luglio 2026
Ore 12:21
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Sanità

S.O.S. Doc, dolore toracico: i rischi connessi

26 luglio 2026
Ore 12:00
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Sanità

Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro

25 luglio 2026
Ore 10:38
Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro
Sanità

Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità

23 luglio 2026
Ore 18:42
Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità
Sanità

Ospedale di Cosenza, riattivata l'elisuperfice

23 luglio 2026
Ore 18:40
Ospedale di Cosenza, riattivata l'elisuperfice
Sanità

Cosenza, niente analisi senza la ricetta cartacea

22 luglio 2026
Ore 12:07
Cosenza, niente analisi senza la ricetta cartacea
Sanità

118. Tropea mezzi di riserva e personale all'osso

22 luglio 2026
Ore 11:59
118. Tropea mezzi di riserva e personale all'osso
Sanità

Pediatria di Cetraro, il dono degli ultras del Cosenza

20 luglio 2026
Ore 11:51
Pediatria di Cetraro, il dono degli ultras del Cosenza

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