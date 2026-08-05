118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro
Sono scesi in piazza a Catanzaro gli operatori del 118. I sindacati Usb e Nursing Up hanno proclamato lo stato di agitazione, domani in prefettura si aprirà il tavolo di raffreddamento. Intanto in piazza la rabbia di infermieri e medici.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.