Emergenza 118, nel Cosentino sistema al collasso

A Cosenza le associazioni convenzionate con il 118 denunciano una situazione insostenibile e un sistema ormai al collasso: dal mancato rispetto della territorialità alla violazione del codice del terzo settore, una lunga lettera in sette punti spiega quanto grave sia la situazione relativa al sistema di emergenza.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.