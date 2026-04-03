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La Smile Cosenza campione d'Europa

La Smile Cosenza regala un trionfo storico vincendo la Conference Cup. La squadra calabrese che ha rappresentato l'Italia ha realizzato un sogno che ad inizio stagione sembrava impossibile.

3 aprile, 2026
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cosenza
Sport

Us Catanzaro, vietato sbagliare con Monza

5 aprile 2026
Ore 10:31
Us Catanzaro, vietato sbagliare con Monza
Sport

Torneo nazionale u15 per lenire sofferenze oncologiche

4 aprile 2026
Ore 11:26
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Impresa salvezza dell'Acri nel campionato di serie A2

4 aprile 2026
Ore 11:20
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Sport

Cosenza, assalto al terzo posto

3 aprile 2026
Ore 21:00
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Sport

Calabresi a caccia di punti anche a Pasqua

2 aprile 2026
Ore 19:17
Calabresi a caccia di punti anche a Pasqua
Sport

Vibonese Vigor e Sambiase sfide chiave Serie D

2 aprile 2026
Ore 12:06
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Sport

Il Catanzaro attende il Monza a Pasquetta

1 aprile 2026
Ore 18:27
Il Catanzaro attende il Monza a Pasquetta
Sport

Italia U19 qualificata all'Europeo in Galles

1 aprile 2026
Ore 11:57
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Sport

Serie D, la Reggina vince e torna a crederci

31 marzo 2026
Ore 18:15
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Sport

La Reggina sbanca Palermo e spera ancora nella vetta

31 marzo 2026
Ore 11:58
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Sport

A scuola di sport e vita con il Ct Azzurro De Giorgi

30 marzo 2026
Ore 20:27
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Sport

Italia U19, due su due per gli azzurrini in Calabria

29 marzo 2026
Ore 11:01
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Verso Crotone-Cerignola: sfida play-off allo "Scida"

28 marzo 2026
Ore 13:46
Verso Crotone-Cerignola: sfida play-off allo \"Scida\"
Sport

Il Cosenza si misura con la prima della classe

28 marzo 2026
Ore 13:37
Il Cosenza si misura con la prima della classe
Sport

Serie D, sfida da dentro o fuori per la Reggina a Palermo

27 marzo 2026
Ore 18:42
Serie D, sfida da dentro o fuori per la Reggina a Palermo
Sport

Il ct della nazionale di pallavolo ospite dell'Umg

27 marzo 2026
Ore 12:58
Il ct della nazionale di pallavolo ospite dell'Umg
Sport

Rende cuore pulsante della ginnastica ritmica calabrese

27 marzo 2026
Ore 12:56
Rende cuore pulsante della ginnastica ritmica calabrese
Sport

Le squadre della Tonno Callipo in vetta

26 marzo 2026
Ore 21:30
Le squadre della Tonno Callipo in vetta
Sport

La nazionale under 19 in campo a Catanzaro e Cosenza

26 marzo 2026
Ore 18:04
La nazionale under 19 in campo a Catanzaro e Cosenza
Sport

L'Italia U19 batte 3-0 l'Ungheria a Catanzaro

26 marzo 2026
Ore 12:21
L'Italia U19 batte 3-0 l'Ungheria a Catanzaro
Sport

US Catanzaro, la sosta prima del rush finale

25 marzo 2026
Ore 21:01
US Catanzaro, la sosta prima del rush finale

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