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Verso Crotone-Cerignola: sfida play-off allo "Scida"

Nel 24esimo turno di Serie C, match dal sapore play off allo Scida, dove il Crotone ospita il Cerignola. 

28 marzo, 2026
Tag
crotone calcio · serie c
Sport

Serie D, sfida da dentro o fuori per la Reggina a Palermo

27 marzo 2026
Ore 18:42
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Il Cosenza si misura con la prima della classe

28 marzo 2026
Ore 13:37
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Il ct della nazionale di pallavolo ospite dell'Umg

27 marzo 2026
Ore 12:58
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27 marzo 2026
Ore 12:56
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Le squadre della Tonno Callipo in vetta

26 marzo 2026
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La nazionale under 19 in campo a Catanzaro e Cosenza

26 marzo 2026
Ore 18:04
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L'Italia U19 batte 3-0 l'Ungheria a Catanzaro

26 marzo 2026
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US Catanzaro, la sosta prima del rush finale

25 marzo 2026
Ore 21:01
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Taekwondo, a Catanzaro 250 atleti e messaggio di pace

25 marzo 2026
Ore 13:05
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Serie D, addio sogni di promozione per la Reggina?

24 marzo 2026
Ore 19:46
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La Reggina cade, la Vigor si rialza. Bene il Sambiase

24 marzo 2026
Ore 13:00
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Sport

Serie C: il Cosenza fa festa, il Crotone pareggia

23 marzo 2026
Ore 17:56
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Il Crotone sfida il Sorrento, in palio punti Play Off

21 marzo 2026
Ore 12:33
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Cosenza in cerca di riscatto contro il Latina

21 marzo 2026
Ore 12:25
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21 marzo 2026
Ore 08:55
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Serie D, calabresi in campo per la 28esima giornata

20 marzo 2026
Ore 13:00
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Vigor e Vibonese, sette finali per la salvezza

19 marzo 2026
Ore 20:00
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Cosenza, a Treviso obiettivo aggancio in classifica

19 marzo 2026
Ore 12:22
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Cosenza e Crotone, sfide chiave per i play off

18 marzo 2026
Ore 13:07
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Serie D: bene Sambiase e Vibonese, rallenta la Vigor

17 marzo 2026
Ore 19:26
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Il maltempo scombussola i piani del Catanzaro

17 marzo 2026
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