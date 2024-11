Video in evidenza

Franz Caruso: «Non penso alle Regionali ma…»

«Ho assunto un impegno con i miei concittadini e voglio fare il sindaco fino alla fine del mandato, poi sono un uomo delle istituzioni e se le istituzioni chiamano sto ad ascoltare, se mi si tira dentro io non volto mai lo sguardo». Il sindaco di Cosenza Franz Caruso non pensa a sé come futura alternativa al governatore Roberto Occhiuto ma non chiude del tutto all’idea: «L’importante – dice rispondendo alla domanda di Pier Paolo Cambareri, conduttore di Dentro la Notizia – è che in questi casi ci siano percorsi condivisi. Non mi piacciono le autocandidature come quella che ha avanzato di recente il presidente della giunta regionale».