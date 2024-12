Video in evidenza

La Rocca: «Nessun collegamento tra Campi Flegrei e Calabria»

«Non c'è e non ci può essere alcun collegamento tra i terremoti ai Campi Flegrei e i movimenti tellurici che si verificano in Calabria». Mario La Rocca, sismologo e docente Unical, ospite a Dentro la Notizia, l'approfondimento quotidiano in onda su LaC Tv e condotto da Pier Paolo Cambareri, sgombra il campo da quelle che definisce credenze popolari. E analizza il caso dell'attività sismica che scuote la Campania: «I Campi Flegrei sono in un periodo di attività superiore alla media degli ultimi tempi. La situazione va attenzionata in modo serio perché ci abita qualche milione di persone, però finora non è successo nulla di veramente grave: ci sono state migliaia di terremoti negli ultimi anni, fino a magnitudo 4.4 ma non si è fatto male nessuno, non è crollato nessun edificio. La situazione non deve farci pensare a un'eruzione imminente». Ma soprattutto «il vulcano non ha collegamenti profondi con l'arco calabro. Non c'è alcun nesso tra i terremoti dei Campi Flegrei e la sismicità della Calabria».