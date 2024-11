Video in evidenza

Vibo, rissa dopo il corteo contro la violenza sulle donne

Rissa tra adolescenti davanti alla sede del Comune di Vibo: il paradosso è che i fatti sono avvenuti in una piazza affollata di studenti che avevano appena finito di manifestare contro la violenza sulle donne. È quanto avvenuto ieri, immortalato dai cellullari di chi era presente. Un video, in particolare, è diventato virale nelle ultime ore e mostra due ragazzi affrontarsi tra le auto faccia faccia, finché uno dei due assesta un ceffone a mano aperta all’altro che reagisce immediatamente. La zuffa inizia e coinvolge anche altri amici dei due: tutto dura pochi secondi durante i quali volano pugni e calci, finché i due non vengono separati e gli animi si calmano, apparentemente senza gravi conseguenze fisiche. L'origine della lite? Probabilmente una spinta durante il corteo.