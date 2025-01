Video in evidenza

Morto dopo ore di attesa in Pronto soccorso, fiaccolata a San Giovanni in Fiore

Un fiume di persone questa sera si è riversato tra le strade di San Giovanni in Fiore per una fiaccolata in memoria di Serafino Congi, il 48enne morto nei giorni scorsi a bordo di un'ambulanza che lo trasferiva all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dopo diverse ore di attesa nel Pronto soccorso del comune silano. Una passeggiata silenziosa quella organizzata dall'associazione Fiori Florensi, interrotta solo qua e là dagli applausi tributati dai sangiovannesi al loro concittadino. A guidare il corteo uno striscione: "Siamo tutti Serafino".