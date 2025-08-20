Social
Cronaca
'Ndrangheta, tre latitanti beccati a Ibiza

Finisce a Ibiza la latitanza dorata di tre uomini considerati vicini alla 'ndrangheta: beccati dai Ros dei Carabinieri con appunti sul traffico di coca e 35mila euro

20 agosto, 2025
Notte d’inferno

«Mia madre con le costole rotte e senza cure al Pronto soccorso di Lamezia»: la denuncia di una figlia

Una donna racconta il calvario vissuto dall’anziana tra «attese interminabili, indifferenza e maltrattamenti». La sua accusa in una lettera: «La sanità non è un privilegio: è un diritto»
Lite tra bagnanti

Violenta rissa in spiaggia nel Crotonese: quattro feriti tra cui uno in gravi condizioni

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno fatto scoppiare il litigio a Le Cannella, provocando il panico tra i bagnanti. Pronto soccorso dell’ospedale pitagorico presidiato dalle forze dell’ordine
Redazione Cronaca
Dietro le sbarre

Detenuto calabrese si “mura” in una cella nel carcere di Torino, l’allarme: «Non esce da 3 anni, sue condizioni indegne»

Il 73enne rifiuta di uscire e mostra diverse fobie tra cui quella per la polvere. A renderlo noto il segretario nazionale dei Radicali: «Il suo evidente stato psichiatrico è del tutto incompatibile con la detenzione»
Redazione Cronaca
PAURA NELLA CITTÀ DELL'ISOLA DINO

Praia a Mare, nella notte esplosi colpi di pistola innanzi a una struttura ricettiva

Da quanto si apprende, l'uomo a bordo dello scooter sarebbe ripartito immediatamente, dandosi alla fuga. Sulle sue tracce ci sono adesso i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.
Francesca Lagatta
Lieto fine

Dispersi nei boschi tra Nardodipace e Bivongi: due turisti belgi salvati dopo una notte all’addiaccio

I malcapitati sono stati individuati e recuperati attraverso con l’ausilio di un verricello dai vigili del fuoco del reparto volo di Lamezia Terme
redazione
20 agosto 2025
Ore 15:03
Blitz alle Baleari

’Ndrangheta, la latitanza dorata a Ibiza di tre narcos: beccati dai carabinieri con appunti sul traffico di coca e 35mila euro

VIDEO | Gli uomini sarebbero legati a un’organizzazione guidata da un 57enne calabrese originario di Platì che avrebbe preso il controllo dell’area di San Basilio a Roma. Le accuse nell’inchiesta Anemone
Redazione Cronaca
20 agosto 2025
Ore 13:21
Lite violenta

Rissa in spiaggia tra famiglie a Le Cannella: sette feriti e due arresti

Il diverbio sarebbe nato a causa di una manovra pericolosa. Poi sono stati utilizzati coltelli e bastoni: grave un 22enne trasferito a Catanzaro
Redazione
20 agosto 2025
Ore 13:07
PROFONDO CORDOGLIO

Paola, lutto in città: si è spento il commercialista Giorgio Sganga, aveva 82 anni

Tra i primi a esprimere cordoglio, l'amministrazione comunale di Scalea: «L'intera amministrazione comunale – si legge in una nota - si stringe con profondo rispetto alla famiglia Sganga, esprimendo sentite condoglianze a nome personale e dell'intera cittadinanza»
Francesca Lagatta
20 agosto 2025
Ore 10:56
La neonata abbandonata

Partorita in mare a Caulonia, famiglia di Reggio ottiene l’affidamento della piccola Fabiana

La bimba ha lasciato ieri l’ospedale. Per lei si era scatenata una vera e propria gara, ma esiste un iter che passa per il Tribunale dei minori, il quale vaglia i requisiti di coppie già in lista per l’adozione
Ilario Balì
20 agosto 2025
Ore 09:38
La presentazione

San Giovanni in Fiore, nel centro storico la “prima” di #siamotuttiserafino… nel segno di Antigone

Il sodalizio voluto da Caterina Perri, moglie del 48enne morto tragicamente il 4 gennaio, intende costituire un presidio civico e legale per i pazienti e i loro familiari, promuovendo la cultura della prevenzione, della responsabilità pubblica e della lotta alle disuguaglianze in sanità
Redazione
20 agosto 2025
Ore 09:25
La denuncia

Cosenza, la Camera Penale: «Inaccettabile negare l’accesso in carcere ai giornalisti»

La protesta per il diniego alla stampa alla visita del 22 agosto. I penalisti si rivolgono alle istituzioni affinché i cronisti vengano autorizzati ad accedere all’interno della casa circondariale
Redazione
20 agosto 2025
Ore 08:35
Il caso

Gioiosa Ionica, cadavere di un uomo ritrovato nei pressi della chiesa di San Rocco

Sulle cause della morte e sulle ultime ore di vita della persona ritrovata deceduta indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi viene esclusa
Ilario Balì
20 agosto 2025
Ore 08:33
Tirrena Inferiore

Incidente a Fuscaldo: scontro tra un SUV e un camioncino sulla Statale 18

Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Cariglio
Redazione
20 agosto 2025
Ore 07:51
Sulle orme della fede

Cinquecento chilometri a piedi da Ottawa a Toronto: la nuova impresa di don Santo Borrelli

Il parroco di Donnici incontrerà la comunità italiana che vive in Canada e riceverà la benedizione del cardinale Frank Leo di origini calabresi
Redazione
20 agosto 2025
Ore 07:30
Storia tragica

I sogni spezzati di Antonio, morto a 33 anni a Praia: lo strazio della famiglia e le domande ancora senza risposta

Un lavoratore instancabile, un marito innamorato, un padre affettuoso: la sua scomparsa riapre la ferita delle carenze sanitarie in Calabria. L’incontro con la moglie, con i genitori e con il piccolo Dodò che continua a chiamare suo papà
Francesca Lagatta
20 agosto 2025
Ore 07:21
Nel Crotonese

Rissa in spiaggia a Le Cannella, il 20enne ferito alla gola trasferito in ospedale a Catanzaro

Il giovane, originario proprio di Isola Capo Rizzuto, è stato soccorso in condizioni critiche
Redazione
20 agosto 2025
Ore 06:00
Emergenza urbana

Vibo, degrado senza fine nella zona industriale: una terra di nessuno tra immondizia e burocrazia

VIDEO | Lo stallo tra Corap e Arsai condanna l’area dei mercati generali all’abbandono: senza gestione né controlli, il cuore produttivo della città si è trasformato in una discarica a cielo aperto
Tonino Raco
20 agosto 2025
Ore 05:10
Mafia nella Sibaritide

Processo Athena, l’inchiesta contro la ‘ndrangheta di Cassano approda in appello | NOMI

L’indagine antimafia della Dda di Catanzaro, che in primo grado aveva ottenuto una raffica di condanne, ora giunge al giudizio di secondo grado. Ecco da dove si riparte
Antonio Alizzi
20 agosto 2025
Ore 04:30
Anniversario di dolore

Raganello, la furia del torrente che portò con sé dieci vite: la tragedia che ha spezzato Civita

Sette anni fa un’onda anomala di tre metri ha invaso le gole e trascinato nell’angoscia un’intera comunità. Da allora il paese è un gioiello ferito con un turismo da ricostruire. Ma prova a resistere e a imparare da quella catastrofe  
Gianfranco Donadio*
20 agosto 2025
Ore 04:15
Dramma in corsia

Tragedia in ospedale a Cosenza, bimba muore in grembo: indaga la Procura

La gravidanza della donna sarebbe stata considerata a rischio tanto da programmare per fine mese il parto cesareo. La famiglia ha presentato una denuncia in Questura e il pm ha già disposto l’autopsia
Antonio Alizzi
19 agosto 2025
Ore 16:39
Sanità cosentina

Botulino a Diamante, l’ospedale di Cosenza: due dimissioni e un trasferimento

Restano cinque i pazienti ricoverati: tre in Terapia Intensiva, uno in Area Medica e uno in Pediatria
Redazione
19 agosto 2025
Ore 16:15
Il caso

San Giovanni in Fiore, 91enne muore in una casa di riposo: imputazione coatta per quattro persone

Tre operatori socio-sanitari e la titolare della struttura di Crotone dovranno rispondere dell’accusa di omicidio colposo
Redazione
19 agosto 2025
Ore 14:16
Caos sanità

Praia, turista cade e rischia un’emorragia ma l'ambulanza non c'è: in ospedale la portano i cittadini su un furgone

Commercianti e passanti avrebbero chiamato più volte i soccorsi, ma al centralino avrebbero risposto che in quel momento i mezzi erano impegnati in altri interventi. Alla fine le persone accorse sul posto hanno deciso di non aspettare oltre perché la donna perdeva molto sangue
Francesca Lagatta
19 agosto 2025
Ore 13:34
Controlli balneari

Strongoli, sequestrati 800 mq di demanio marittimo occupato abusivamente

Operazione della Guardia Costiera: due ristoranti denunciati per occupazioni illegittime di aree costiere
Redazione
19 agosto 2025
Ore 13:17
