'Ndrangheta, tre latitanti beccati a Ibiza

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno fatto scoppiare il litigio a Le Cannella, provocando il panico tra i bagnanti. Pronto soccorso dell’ospedale pitagorico presidiato dalle forze dell’ordine
Il 73enne rifiuta di uscire e mostra diverse fobie tra cui quella per la polvere. A renderlo noto il segretario nazionale dei Radicali: «Il suo evidente stato psichiatrico è del tutto incompatibile con la detenzione»
Da quanto si apprende, l'uomo a bordo dello scooter sarebbe ripartito immediatamente, dandosi alla fuga. Sulle sue tracce ci sono adesso i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.
VIDEO | Gli uomini sarebbero legati a un’organizzazione guidata da un 57enne calabrese originario di Platì che avrebbe preso il controllo dell’area di San Basilio a Roma. Le accuse nell’inchiesta Anemone
Tra i primi a esprimere cordoglio, l'amministrazione comunale di Scalea: «L'intera amministrazione comunale – si legge in una nota - si stringe con profondo rispetto alla famiglia Sganga, esprimendo sentite condoglianze a nome personale e dell'intera cittadinanza»
La bimba ha lasciato ieri l’ospedale. Per lei si era scatenata una vera e propria gara, ma esiste un iter che passa per il Tribunale dei minori, il quale vaglia i requisiti di coppie già in lista per l’adozione
Il sodalizio voluto da Caterina Perri, moglie del 48enne morto tragicamente il 4 gennaio, intende costituire un presidio civico e legale per i pazienti e i loro familiari, promuovendo la cultura della prevenzione, della responsabilità pubblica e della lotta alle disuguaglianze in sanità
Un lavoratore instancabile, un marito innamorato, un padre affettuoso: la sua scomparsa riapre la ferita delle carenze sanitarie in Calabria. L’incontro con la moglie, con i genitori e con il piccolo Dodò che continua a chiamare suo papà
Sette anni fa un’onda anomala di tre metri ha invaso le gole e trascinato nell’angoscia un’intera comunità. Da allora il paese è un gioiello ferito con un turismo da ricostruire. Ma prova a resistere e a imparare da quella catastrofe
Commercianti e passanti avrebbero chiamato più volte i soccorsi, ma al centralino avrebbero risposto che in quel momento i mezzi erano impegnati in altri interventi. Alla fine le persone accorse sul posto hanno deciso di non aspettare oltre perché la donna perdeva molto sangue