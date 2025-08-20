Social
Temi del giorno
Home page>Sport>Il conto alla rovescia è...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte

Al via venerdì il nuovo campionato di Serie B con Pescara–Cesena. Grande attesa a Catanzaro: i giallorossi, alla terza stagione consecutiva, debuttano domenica contro il Südtirol

20 agosto, 2025
Tag
serie b · calcio calabria · catanzaro calcio
Nuoca stagione

Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori

Venerdì sera l’anticipo all’Adriatico-Cornacchia apre la 94esima edizione del torneo cadetto. Domenica sera sarà il turno dei giallorossi che al “Ceravolo” ospiteranno il Sudtirol. In panchina ci sarà Alberto Aquilani, con un pubblico che si prepara al tutto esaurito
Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori\n
Ripensamento

Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni in corso ed affare che va in ghiaccio

Il club silano ha comunicato all’attaccante che al momento sta cercando altre caratteristiche in prima linea. Trattativa in standby
Alessandro Storino
Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni\u00A0in corso ed affare che va in ghiaccio\n
l’intervista

Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»

Il tecnico del club tirrenico: «La rosa è di livello. Vogliamo fare un campionato che rispecchi il blasone di questa società»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»\n
Volto nuovo in arrivo

Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano

Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal

Alessandro Storino
Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano

Video consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»

20 agosto 2025
Ore 12:32
Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»
Politica

Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra

20 agosto 2025
Ore 12:22
Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra
Società

Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre

20 agosto 2025
Ore 12:18
Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre
Sport

Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte

20 agosto 2025
Ore 12:11
Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte
Società

Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre

20 agosto 2025
Ore 12:18
Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre
Sport

Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte

20 agosto 2025
Ore 12:11
Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte
Economia e Lavoro

Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»

20 agosto 2025
Ore 12:32
Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»
Politica

Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra

20 agosto 2025
Ore 12:22
Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra
Società

Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre

20 agosto 2025
Ore 12:18
Girifalco, un suggestivo borgo ai piedi delle serre
Sport

Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte

20 agosto 2025
Ore 12:11
Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte
Economia e Lavoro

Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»

20 agosto 2025
Ore 12:32
Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»
Politica

Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra

20 agosto 2025
Ore 12:22
Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra
News e trattative

Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico

Il club africese apre il mercato con quattro squilli. Il San NicolaChiaravalle-Soverato ingaggia Matias Ortiz
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 12:00
Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico\n
L’intervista

Promozione B, il Taurianova Academy tra le mine vaganti. Il ds Ascone: «Questo campionato sarà più difficile dell'Eccellenza»

Le parole del nuovo ds: «Non vogliamo di certo sfigurare. Favorite? Val Gallico e Gioiosa Ionica hanno delle corazzate»
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 07:06
Promozione B, il Taurianova Academy tra le mine vaganti. Il ds Ascone: «Questo campionato sarà più difficile dell'Eccellenza»\n
Ritiro shock

Cosa è successo davvero a Sinner? Dietro il malore di Cincinnati i sospetti di un’intossicazione: le possibili cause

Il ritiro lampo dalla competizione contro Alcaraz è solo la conseguenza. La vera domanda è cos’ha messo ko l’azzurro: torta di compleanno, aria condizionata o un virus intestinale?
Luca Arnaù
19 agosto 2025
Ore 15:38
Cosa è successo davvero a Sinner? Dietro il malore di Cincinnati i sospetti di un’intossicazione: le possibili cause
prime parole ufficiali

Vigor Lamezia, mister Foglia Manzillo si presenta: «Prima la salvezza, poi ci divertiamo»

Le prime parole ufficiali del tecnico biancoverde: «All'inizio ero dubbioso, ma la società ha fatto un grande lavoro. Vogliamo la parte sinistra della classifica, ma prima dobbiamo mantenere la categoria»
Vincenzo Primerano
19 agosto 2025
Ore 14:55
Vigor Lamezia, mister Foglia Manzillo si presenta: «Prima la salvezza, poi ci divertiamo»
News e trattative

Dilettanti, ultime ore molto calde: tre innesti per la Gioiese, colpo Ocampo per lo Sporting Polistena

Il club viola sta cercando di colmare il ritardo rispetto alle altre: ingaggiati Ozawje, Lalla e Napoli. Scatenata la neopromossa, che si assicura le prestazioni dell’attaccante ex Virtus Rosarno e Soriano. Innesto under per l'Ags Soriano-Fabrizia: c'è il classe 2008 Lo Bianco
Vincenzo Primerano
19 agosto 2025
Ore 14:45
Dilettanti, ultime ore molto calde: tre innesti per la Gioiese, colpo Ocampo per lo Sporting Polistena\n
Brutta figura

Cosenza, brutta figura a Monopoli: senza lutto al braccio per Padre Fedele

La Lega Calcio aveva autorizzato il nastro nero al braccio per i calciatori del Cosenza, richiesto per la morte di Padre Fedele. 
Alessandro Storino
19 agosto 2025
Ore 13:31
Cosenza, brutta figura a Monopoli: senza lutto al braccio per Padre Fedele\n
News e trattative

Promozione A, trattative sempre nel vivo: l'Acri pensa a Corbo. Colpi per Mesoraca e Cassano Sybaris

Il club rossonero avrebbe messo nel mirino il terzino, ex Soccer Montalto. C'è un attaccante per il Cassano Sybaris
Vincenzo Primerano
19 agosto 2025
Ore 10:44
Promozione A, trattative sempre nel vivo: l'Acri pensa a Corbo. Colpi per Mesoraca e Cassano Sybaris\n
Conto alla rovescia

Serie D, Calabria si prepara a scendere in campo: il punto su Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase

Le quattro squadre calabresi stanno per completare la fase di preparazione, prima di dare il via ufficiale ai match della stagione 2025-26. Intanto la società amaranto ha presentato il nuovo club manager: ecco di chi si tratta
Francesco Roberto Spina
19 agosto 2025
Ore 10:23
Serie D, Calabria si prepara\u00A0a scendere in campo: il punto su Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase\n
L’intervista

Da calciatore a ds, Marco Foderaro inizia dall'Atletico Maida: «Cercheremo di stare agganciati ai vertici»

Le parole del nuovo direttore sportivo giallorosso: «Mi è sempre piaciuto il ruolo del direttore sportivo ed è proprio il posto in cui mi vedo al momento»
Vincenzo Primerano
19 agosto 2025
Ore 08:00
Da calciatore a ds, Marco Foderaro inizia dall'Atletico Maida: «Cercheremo di stare agganciati ai vertici»\n
L’intervista

Promozione, l'Ardore pronto nuovamente a volare. Minniti: «Obiettivo? Tornare subito in Eccellenza»

Le parole del presidente della Aquile amaranto: «Abbiamo allestito una squadra di primo livello, ma sarà un'Eccellenza-bis»
Vincenzo Primerano
19 agosto 2025
Ore 05:30
Promozione, l'Ardore pronto nuovamente a volare. Minniti: «Obiettivo?\u00A0Tornare subito in Eccellenza»\n
Mercato in uscita

Cosenza, serve una cessione per sbloccare anche le entrate

In casa rossoblù c’è necessità di un’uscita, tra Ricciardi e Dalle Mura, per far sì che si possa anche operare in ingresso
Alessandro Storino
19 agosto 2025
Ore 05:08
Cosenza, serve una cessione per sbloccare anche le entrate\n
Clamoroso

Tennis, Sinner si ritira: Alcaraz sale sul trono di Cincinnati

Lo spagnolo è il nuovo campione sul cemento americano in una finale durata “solo” 23 minuti. Il numero uno al mondo fermato da un malessere
Francesco Oliverio
18 agosto 2025
Ore 19:49
Tennis, Sinner si ritira: Alcaraz sale sul trono di Cincinnati\n
Pallone a spicchi

Basket, Marco Bellinelli annuncia il ritiro: è l’unico italiano ad aver vinto l’Nba

Dopo aver conquistato il terzo scudetto in carriera con la Virtus Bologna consegna in un video-messaggio il suo addio ai parquet
Francesco Oliverio
18 agosto 2025
Ore 17:13
Basket, Marco Bellinelli annuncia il ritiro: è l’unico italiano ad aver vinto l’Nba\n
L’intervista

Eccellenza, la Gioiese è pronta a ripartire. Dal Torrione: «Bisogna innanzitutto recuperare la credibilità»

Oggi inizia la preparazione della squadra di Gioia Tauro. Il tecnico viola: «Costretti a ricostruire dalle macerie create lo scorso anno»
Vincenzo Primerano
18 agosto 2025
Ore 12:40
Eccellenza, la Gioiese è pronta a ripartire. Dal Torrione: «Bisogna innanzitutto recuperare la credibilità»\n
Calcio a 5

Pirossigeno Cosenza, conto alla rovescia per la nuova Serie A: domani il calendario, oggi il raduno

La squadra bruzia giocherà le partite casalinghe nella nuova struttura del PalaPirossigeno il venerdì sera alle 20:30. Oggi il primo giorno di lavoro agli ordini di mister Paniccia
Francesco Roberto Spina
18 agosto 2025
Ore 10:26
Pirossigeno Cosenza, conto alla rovescia per la nuova Serie A: domani il calendario, oggi il raduno\n
Calciomercato nel vivo

Cosenza, in quattro nel mirino per accontentare Buscè

Dopo le parole di ieri del tecnico, la società decisa a velocizzare le trattative in entrata per rafforzare la squadra
Alessandro Storino
18 agosto 2025
Ore 05:25
Cosenza, in quattro nel mirino per accontentare Buscè\n
news e trattative

Calciomercato Dilettanti: Taurianova Academy, idea Michelli. Gol argentini per il Kratos Bisignano

Il club della Piana avrebbe messo nel mirino il difensore ex Virtus Rosarno. La compagine bisignanese annuncia Cejas
Vincenzo Primerano
18 agosto 2025
Ore 05:10
Calciomercato Dilettanti: Taurianova Academy, idea Michelli. Gol argentini per il Kratos Bisignano\n
Lega Pro

Coppa Italia Serie C, un Crotone solido vince 1-0 contro il Catania e passa il turno

Primo tempo combattuto ma con bomber Murano che sfrutta la buona vena di maggio; seconda frazione con i pitagorici attenti e propositivi di fronte ad una squadra comunque ben organizzata
Procolo Guida
17 agosto 2025
Ore 21:02
Coppa Italia Serie C, un Crotone solido vince 1-0 contro il Catania e passa il turno\n
Le parole del tecnico

Monopoli-Cosenza, Buscè: «Fatto il massimo ma servono subito rinforzi»

Le parole dell'allenatore del Cosenza al termine del ko per 1-0 subìto a Monopoli dai suoi: «Nello spogliatoio ho ringraziato i ragazzi»

Alessandro Storino
17 agosto 2025
Ore 18:49
Monopoli-Cosenza, Buscè: «Fatto il massimo ma servono subito rinforzi»
L’ESORDIO DEI ROSSOBLU’

Tirelli punisce il Cosenza a Monopoli. Lupi ad un passo dal pari nel finale

In zona Cesarini, infatti, il portiere pugliese Piana è super prima su Begheldo e poi su Cimino. Gli uomini di Buscè eliminati dalla Coppa Italia
Alessandro Storino
17 agosto 2025
Ore 18:05
Tirelli punisce il Cosenza a Monopoli. Lupi ad un passo dal pari nel finale
1
...
PIU LETTI
1

All’ospedale di Praia gli consigliano riposo e dieta ma ha un'ischemia: paziente salvato a Lagonegro

2

Fabiana nata in mare e abbandonata dalla madre: Caulonia abbraccia la piccola che ora aspetta di essere adottata

3

Botulino a Diamante, nel furgone non c’era una sola pinza per gli alimenti ma sei

4

Partorisce in spiaggia a Caulonia Marina e poi decide di lasciare la bimba in ospedale

5

Calabria, flop del turismo con il -25% di presenze: un imprenditore sfida la crisi con i sunset party