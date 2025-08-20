Il conto alla rovescia è finito: la serie B riparte

Venerdì sera l’anticipo all’Adriatico-Cornacchia apre la 94esima edizione del torneo cadetto. Domenica sera sarà il turno dei giallorossi che al “Ceravolo” ospiteranno il Sudtirol. In panchina ci sarà Alberto Aquilani, con un pubblico che si prepara al tutto esaurito
Le prime parole ufficiali del tecnico biancoverde: «All'inizio ero dubbioso, ma la società ha fatto un grande lavoro. Vogliamo la parte sinistra della classifica, ma prima dobbiamo mantenere la categoria»
Il club viola sta cercando di colmare il ritardo rispetto alle altre: ingaggiati Ozawje, Lalla e Napoli. Scatenata la neopromossa, che si assicura le prestazioni dell’attaccante ex Virtus Rosarno e Soriano. Innesto under per l'Ags Soriano-Fabrizia: c'è il classe 2008 Lo Bianco
Le quattro squadre calabresi stanno per completare la fase di preparazione, prima di dare il via ufficiale ai match della stagione 2025-26. Intanto la società amaranto ha presentato il nuovo club manager: ecco di chi si tratta