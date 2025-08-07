Video in evidenza

Ponte sullo Stretto, Salvini a Villa San Giovanni dopo l'ok del Cipess

Dopo Messina, Villa San Giovanni. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini approda sull’altra sponda dello Stretto dopo l’approvazione, ieri, del progetto definitivo del Ponte da parte del Cipess.

Contestualmente all’arrivo del ministro in Calabria, il Mit ha diffuso una nota per chiarire che nessun definanziamento della Salerno-Reggio Calabria è previsto a favore della grande opera. «Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal Pnrr, a seguito dell'ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il Mit e Rfi», si spiega in una nota. «L'aggiornamento annuale del contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione – si legge –, dà evidenza di questa articolazione finanziaria. Nessun definanziamento a beneficio del Ponte che è ed è sempre stato interamente finanziato con risorse statali che nulla hanno a che vedere con il Pnrr».