Ponte sullo Stretto, Salvini a Villa San Giovanni dopo l'ok del Cipess

Dopo Messina, Villa San Giovanni. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini approda sull’altra sponda dello Stretto dopo l’approvazione, ieri, del progetto definitivo del Ponte da parte del Cipess.

Contestualmente all’arrivo del ministro in Calabria, il Mit ha diffuso una nota per chiarire che nessun definanziamento della Salerno-Reggio Calabria è previsto a favore della grande opera. «Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal Pnrr, a seguito dell'ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il Mit e Rfi», si spiega in una nota. «L'aggiornamento annuale del contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione – si legge –, dà evidenza di questa articolazione finanziaria. Nessun definanziamento a beneficio del Ponte che è ed è sempre stato interamente finanziato con risorse statali che nulla hanno a che vedere con il Pnrr».

7 agosto, 2025
villa san giovanni · matteo salvini · ponte sullo stretto
Società

Il B&b per tutti, il sogno realizzato di Gianmarco

6 agosto 2025
Ore 12:44
Il B&b per tutti, il sogno realizzato di Gianmarco
Tromba marina a Bagnara Calabra

5 agosto 2025
Ore 11:54
Tromba marina a Bagnara Calabra
Morto dopo ore di attesa in Pronto soccorso, fiaccolata a San Giovanni in Fiore

7 gennaio 2025
Ore 17:52
Morto dopo ore di attesa in Pronto soccorso, fiaccolata a San Giovanni in Fiore
Aereo si schianta in Corea: morti tutti i passeggeri

C'erano 181 persone a bordo, due membri dell'equipaggio gli unici sopravvissuti. Si ipotizza una collisione con degli uccelli che avrebbe causato la rottura del carrello impendendo la sua apertura

29 dicembre 2024
Ore 11:43
Aereo si schianta in Corea: morti tutti i passeggeri
Neve e ghiaccio sulle strade calabresi, in azione i mezzi dell'Anas

23 dicembre 2024
Ore 11:21
Neve e ghiaccio sulle strade calabresi, in azione i mezzi dell'Anas
«Pagati per stare in vacanza», servizio "stile Iene” della tv albanese

7 dicembre 2024
Ore 16:28
«Pagati per stare in vacanza», servizio \"stile Iene” della tv albanese
Giovani troppo soli e in balia dei social

6 dicembre 2024
Ore 17:14
Giovani troppo soli e in balia dei social
La Rocca: «Nessun collegamento tra Campi Flegrei e Calabria»

4 dicembre 2024
Ore 15:32
La Rocca: «Nessun collegamento tra Campi Flegrei e Calabria»
Lamezia-Francoforte: Occhiuto annuncia un nuovo volo

2 dicembre 2024
Ore 15:03
Lamezia-Francoforte: Occhiuto annuncia un nuovo volo
Città unica sì o no? Le voci dei cosentini a poche ore dal voto

29 novembre 2024
Ore 18:56
Città unica sì o no? Le voci dei cosentini a poche ore dal voto
Referendum Città unica Cosenza, domenica speciale su LaC Tv

29 novembre 2024
Ore 14:09
Referendum Città unica Cosenza, domenica speciale su LaC Tv
In Italia non si legge più: ecco i dati della crisi

29 novembre 2024
Ore 13:56
In Italia non si legge più: ecco i dati della crisi
Vibo, rissa tra ragazzi davanti al Comune

28 novembre 2024
Ore 17:34
Vibo, rissa tra ragazzi davanti al Comune
La storia di Lorenzo tra testardaggine e restanza

28 novembre 2024
Ore 16:39
La storia di Lorenzo tra testardaggine e restanza
Sinner si cimenta nel golf (con risultati rivedibili)

26 novembre 2024
Ore 17:26
Sinner si cimenta nel golf (con risultati rivedibili)
Violenza sulle donne, richieste d'aiuto in crescita in Calabria

25 novembre 2024
Ore 13:08
Violenza sulle donne, richieste d'aiuto in crescita in Calabria
Panico a bordo del volo Torino-Lamezia: la ricostruzione della rotta seguita

23 novembre 2024
Ore 09:47
Panico a bordo del volo Torino-Lamezia: la ricostruzione della rotta seguita
Rositani: «Vivo per dire Stop alla violenza contro le donne»

22 novembre 2024
Ore 16:32
Rositani: «Vivo per dire Stop alla violenza contro le donne»
Occhiuto racconta le sue riforme: «I Consorzi? Facevano clientela, ora lavorano»

21 novembre 2024
Ore 15:25
Occhiuto racconta le sue riforme: «I Consorzi? Facevano clientela, ora lavorano»
Pizzo, mareggiata devasta la Marina: onde e sassi ovunque

21 novembre 2024
Ore 09:24
Pizzo, mareggiata devasta la Marina: onde e sassi ovunque
Franz Caruso: «Non penso alle Regionali ma…»

20 novembre 2024
Ore 16:52
Franz Caruso: «Non penso alle Regionali ma…»
