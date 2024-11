Video in evidenza

Città unica sì o no? Le voci dei cosentini a poche ore dal voto

Vicinissimi alle urne. Il referendum sulla città unica è ormai dietro l’angolo. Domenica si voterà, tutta la giornata, per decidere sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero in un’unica realtà amministrativa. Il referendum è consultivo, ma gran parte del processo passa proprio dalla volontà dei cittadini di mettere insieme i tre comuni. Non solo, perché nella scheda ci sarà anche la possibilità di scegliere il nome della nuova città. Cosenza, Nuova Cosenza oppure Cosenza-Rende-Castrolibero, sulla falsa riga di Corigliano-Rossano.

Il tema, da anni, divide l’opinione pubblica, le amministrazioni e i cittadini di questi territori. La discussione sulla fusione rimane ancora oggi aperta, con opinioni fortemente polarizzate.

Anche la scelta del nome non è solo una formalità, ma un tema legato alla storia, alla cultura e al senso di appartenenza dei cittadini coinvolti.

Tre le scelte che i votanti si troveranno davanti per il nome della eventuale nuova città unica. Cosenza, Nuova Cosenza oppure Cosenza-Rende-Castrolibero. L'ultima soluzione sembra la meno preferita dai residenti dei tre comuni. C'è comunque grande attesa per l'esito di un referendum che, a prescindere dalle preferenze, farà comunque discutere. L'esito delle votazioni a partire dalle 23 sarà commentato in diretta su LaC Tv, canale 11 del DTV, 411 di Tivùsat e 820 di Sky. Seguiremo insieme, anche sui nostri canali social in streaming, le ore decisive per l'eventuale creazione della città unica.