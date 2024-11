Video in evidenza

Sinner si cimenta nel golf (con risultati rivedibili)

Simpatico siparietto social per il campione Sinner. Jannik, dopo aver trionfato in Coppa Davis con la maglia dell'Italia, ha iniziato le sue brevi vacanze cimentandosi nel golf. L'approccio dell'altoatesino con lo swing però non è dei migliori, come testimoniato da un divertente video postato sui canali social dall'allenatore Darren Cahill.