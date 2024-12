Video in evidenza

Neve e ghiaccio sulle strade calabresi, in azione i mezzi dell'Anas

I veicoli sgombraneve e spargisale sono all'opera lungo le Statali in provincia di Cosenza e sull'A2. L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna, in particolare la 107 “Silana Crotonese”, la 660 "Di Acri", la 108 Bis "Silana di Cariati', la 179 "Del Lago Ampollino", la 19 "Delle Calabrie", e nel Vibonese la Nsa 572 "Di Monte Cucco e Monte Pecoraro". In autostrada personale al lavoro nel tratto tra Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro. Nonostante le abbondanti nevicate e gli interventi da parte del personale Anas per prestare assistenza ai mezzi che circolavano senza pneumatici invernali o catene da neve su tratti particolarmente innevati, non sono state segnalate particolari criticità.