Video in evidenza

La storia di Lorenzo tra testardaggine e restanza

La storia di Lorenzo Pupo e della sua azienda agricola come paradigma del ritorno e della restanza in Calabria. Lo racconta Franco Laratta a Dentro la Notizia: «Lorenzo è un esempio – dice – ha dovuto affrontare le difficoltà di questa terra e gli scogli della burocrazia. Ci dimostra che con la testardaggine calabrese ce la si può fare anche se non è facile».