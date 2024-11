Video in evidenza

Referendum Città unica Cosenza, domenica speciale su LaC Tv

In una pagina storica per la provincia di Cosenza e la Calabria intera, non potevamo certo mancare. “Referendum città unica” è il titolo dello speciale che andrà in onda domenica sera, dalle 23, sul LaC Tv. Condotta da Pier Paolo Cambareri, la trasmissione vedrà numerosi interventi dei protagonisti di un momento che potrebbe rivelarsi storico per tutta l’area bruzia. Lo speciale andrà in onda su LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre, canale 411 di Tivùsat e canale 820 di SKY. Un’ora di approfondimenti, interventi da studio e dalle strade dei tre comuni che, in caso di vittoria del sì, si fonderanno per diventare una sola realtà. La diretta andrà anche online streaming sui nostri canali web e social.