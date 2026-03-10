L’assessore regionale all’Ambiente fornisce rassicurazioni alla comunità scolastica e ai cittadini tutti: «Usate metodologie avanzate, monitoraggio e prevenzione proseguiranno»

«I risultati delle analisi effettuate da Arpacal nel Liceo Linguistico “G.V. Gravina” di Crotone e nelle aree limitrofe rappresentano un importante elemento di rassicurazione per la comunità scolastica e per i cittadini». Lo afferma l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro.

«Le indagini – prosegue-, condotte con metodologie analitiche avanzate e nel rispetto della normativa nazionale, non hanno evidenziato la presenza di fibre di amianto né nell’aria né nelle polveri campionate nelle aree monitorate. Questo dimostra che il sistema regionale di controllo ambientale ha operato con tempestività e con il massimo rigore tecnico. Il lavoro svolto da Arpacal conferma inoltre il valore strategico del monitoraggio ambientale e della trasparenza delle informazioni. In situazioni che possono generare comprensibile preoccupazione tra i cittadini, è fondamentale fornire dati scientifici chiari, verificabili e tempestivi».

«Le attività di monitoraggio – precisa Montuoro – non esauriscono tuttavia il percorso di prevenzione ambientale. Indipendentemente dagli esiti positivi delle analisi, la bonifica delle aree, in cui in passato sono stati presenti materiali contenenti amianto, resta un intervento necessario. Si tratta di una misura strutturale di prevenzione, finalizzata a eliminare definitivamente possibili sorgenti di dispersione, ridurre eventuali rischi futuri e garantire condizioni di sicurezza nel lungo periodo. La Regione Calabria – conclude l’assessore regionale – continuerà a lavorare in stretta collaborazione con Arpacal, con le istituzioni locali e con la comunità scolastica per assicurare la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica, mantenendo alto il livello di monitoraggio e prevenzione sul territorio».