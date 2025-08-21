Serve il caffè ai clienti col sorriso e grande disinvoltura, è fiera del suo lavoro e ogni mattina si presenta puntuale con entusiasmo e voglia di fare. Maria Antonietta Procopio, 56enne con sindrome di Down, vive a Davoli, ha una grande passione per lo sport che coltiva anche grazie all'Afadi, Associazione famiglie disabili di Soverato, e per la stagione estiva è stata assunta allo stabilimento Bikini della città ionica nell'ambito del progetto "Lavorando Includendo", promosso dall'associazione Afrodite presieduta da Annarita Palaia, insieme al consigliere regionale Ernesto Alecci, per favorire l'inclusione di ragazzi con disabilità.

A Soverato l'inclusione passa dal lavoro grazie al progetto "Lavorando includendo" che coinvolge un gruppo di ragazzi speciali, assunti per il periodo estivo dalle strutture balneari della città. A testimoniare ai nostri microfoni la valenza dell'iniziativa è Maria Antonietta, 56enne con sindrome di down.

Un valore aggiunto

A Soverato quindi l'inclusione passa dal lavoro e la disabilità diventa strumento di arricchimento per tutti. «Quando mi ha chiamato Alecci sono stata orgogliosa di dire sì - commenta Maria Andreacchi, titolare insieme alla sua famiglia dello stabilimento -. Dovrebbero esserci più progetti del genere per tanti motivi. Per noi è un'occasione di crescita e rappresenta il valore aggiunto alla nostra attività. Avere con noi Maria Antonietta è motivo di orgoglio, è una persona molto socievole, ha un sorriso o un abbraccio per tutti ed è molto precisa nel suo lavoro».

Famiglie soddisfatte

Un'iniziativa che contribuisce anche al miglioramento della qualità di vita delle famiglie, come confermato da Valeria, sorella di Maria Antonietta, è lei ad accompagnarla ogni giorno a lavoro. «Lei è contentissima - racconta - si trova benissimo e quello che più mi piace è che torna a casa veramente soddisfatta. Maria mi dice che è sempre molto affettuosa, disponibile e gentile con tutti e questa è una grande soddisfazione per noi».