Carburante, sanità, lavoro precario: la vita quotidiana dei cittadini è sempre più difficile. La Regione guidata da Roberto Occhiuto parla di grandi progetti e sviluppo futuro, ma comprende davvero chi fatica ad arrivare alla terza settimana del mese?

C’è un’Italia che ogni mattina fa i conti con una realtà sempre più dura. E poi c’è l’Italia dei palazzi, delle conferenze stampa, degli annunci. Due mondi che sembrano parlarsi sempre meno. Il prezzo d’acquisto del carburante continua a salire mentre il potere d’acquisto dei salari continua a scendere.

La disoccupazione resta una ferita aperta, soprattutto al Sud. La precarietà lavorativa è diventata la normalità per intere generazioni. Accedere alle cure mediche è spesso una corsa ad ostacoli: liste d’attesa interminabili, reparti chiusi, personale insufficiente. Nel frattempo le città appaiono sempre meno sicure, i mercati azionari oscillano in modo imprevedibile e con gli stipendi – quando ci sono – si fatica ad arrivare alla terza settimana del mese. Non alla fine del mese: alla terza settimana.

È dentro questo quadro che si muove la politica regionale. In Calabria, il presidente Roberto Occhiuto continua a sbracciarsi tra annunci e progetti: dai medici cubani chiamati a tamponare una sanità che perde pezzi ogni giorno, al tentativo di ripopolare i piccoli centri ormai svuotati dall’emigrazione sia di giovani che di anziani; dalla grande promessa dell’alta velocità ferroviaria fino al sempre evocato ponte sullo Stretto, simbolo eterno di sviluppo annunciato e mai davvero arrivato.

Tutte iniziative che, sulla carta, parlano di futuro. Ma la domanda che molti cittadini si pongono è molto più semplice e molto più concreta. Il presidente della Regione sembra percepisca 212.316 euro lordi all’anno, di cui 118.716 euro esentasse; è una cifra che colloca chi governa molto lontano dalla vita quotidiana della maggioranza delle famiglie calabresi. E allora la domanda diventa inevitabile: chi vive con oltre duecentomila euro l’anno può davvero comprendere cosa significhi tirare avanti con 1.200 euro al mese? Può capire cosa vuol dire scegliere tra pagare una bolletta o rimandare una visita medica? Tra fare il pieno di benzina o comprare libri ai figli? Non è una questione personale. È un problema politico, reale, sociale. La distanza tra chi governa e chi vive la realtà quotidiana del Paese si è allargata negli anni. Non riguarda solo la Calabria. Riguarda l’intero sistema politico occidentale, dove spesso il linguaggio del potere parla di numeri macroeconomici mentre la società reale vive di microdrammi quotidiani. E qui si arriva alla domanda più importante. Esiste davvero una ricetta capace di garantire dignità sociale?

La verità è che non esiste una formula magica. Ma esistono alcune condizioni senza le quali ogni promessa resta solo propaganda. Servono lavoro stabile e salari dignitosi, non solo incentivi temporanei. Serve una sanità pubblica che funzioni davvero, non soluzioni emergenziali che coprono i vuoti strutturali. Serve una politica industriale capace di creare sviluppo reale e non soltanto cantieri annunciati. Serve, soprattutto, una classe dirigente che torni a conoscere la vita reale delle persone, che conosca i problemi della quotidianità, che colmi la distanza tra politica e cittadini, tra privilegi e esistenza comune.

Perché la politica, quando smette di ascoltare la società, diventa inevitabilmente retorica; e quando la politica diventa retorica, la campagna elettorale non finisce mai. Nel frattempo, però, la vita delle persone continua. E con 1.200 euro al mese, quella vita resta ogni giorno un piccolo esercizio di sopravvivenza; una sfida nei confronti di chi vive di potere e agiatezza.