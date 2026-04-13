C’è un’immagine che, più di ogni altra, restituisce il senso di questo crepuscolo della diplomazia. Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, che cammina solo sotto il colonnato del Bernini mentre i monitor della sala stampa vaticana vomitano i tweet di fuoco di Donald Trump. È il paradosso americano che si fa carne e dogma. Un Papa di Chicago, il primo yankee a sedere sul trono di Pietro, che viene scomunicato mediaticamente dal suo stesso Presidente. Non è politica, è un esorcismo al contrario. Trump non sta semplicemente attaccando un avversario, ma sta cercando di sfrattare Dio dal perimetro della sicurezza nazionale.

Le parole pesano come pietre d’inciampo. Definire il vicario di Cristo “debole” e “pessimo sulla politica estera” non è solo una gaffe da talk-show, ma è un ribaltamento antropologico. Trump tratta il Vaticano come un distretto elettorale ribelle o, peggio, come una ONG con troppe pretese. La sua ossessione per l’Iran nucleare diventa il grimaldello per scardinare una dottrina millenaria. Il tycoon vuole un Papa che benedica i droni, Leone XIV risponde parlando di disarmo totale. Uno parla il linguaggio dei megatoni, l’altro quello del Vangelo di terra. Lo scontro è frontale, privo di paracadute, una collisione tra due narcisismi istituzionali che non possono più coesistere nello stesso emisfero morale.

Il punto di rottura è una vertigine. Trump rivendica l’elezione di Prevost come un successo di marketing personale, un prodotto del “brand America” prestato alla Chiesa per calmarne gli istinti globalisti. È l'arroganza del proprietario che si stupisce della ribellione dell'inquilino. Ma Leone XIV non è un funzionario del Dipartimento di Stato. La sua risposta, distillata con la precisione di un gesuita e la fermezza di un martire moderno, ha la forza di un urto silenzioso. Ha parlato di ponti mentre l’altro sognava muri, ha invocato il dialogo proprio quando la Casa Bianca lucidava le testate. Non è debolezza, è un’altra categoria della realtà che Trump, prigioniero del suo realismo muscolare, non riesce nemmeno a visualizzare.

C’è qualcosa di carnale in questa disputa che investe persino la genealogia dei Prevost. Trump che esalta il fratello del Papa, Louis, definendolo “totalmente MAGA”, trasforma una crisi internazionale in una rissa da cena del Ringraziamento. È il tentativo di profanare il sacro attraverso il domestico. Il Papa diventa il “fratello liberale” che non capisce il mondo, un’anima bella sperduta tra le stanze del Palazzo Apostolico. Ma questa narrazione deraglia contro la postura di Leone XIV. Il Pontefice ha capito che l’arma nucleare non è un deterrente, ma un peccato originale pronto a detonare. Ha scelto di non essere il cappellano dell'impero, ma la spina nel fianco di un’egemonia che scambia la forza per verità.

Questo scontro non ha precedenti perché annulla la distanza tra la croce e la bandiera. In passato, i presidenti USA guardavano al Vaticano con timore reverenziale o calcolo strategico. Trump ha abbattuto la parete. Tratta il Papa come un governatore dello Stato di New York che ha osato alzare la voce. La verità è che Leone XIV sta portando avanti un’osservazione antropologica del potere che Trump non può tollerare, cioè l’idea che la sicurezza di una nazione non valga quanto la sopravvivenza dell’umanità intera. È un conflitto di scale. Il Presidente vede il domani mattina, il Papa vede il secolo.

Le accuse di Trump sono il sintomo di una politica che ha perso il senso del limite. Dire che il Papa ritiene “accettabile” l’Iran nucleare è una menzogna cromata, un’operazione di post-verità applicata alla teologia. Leone XIV non accetta l’atomo, accetta l’uomo. Ed è proprio questa accettazione incondizionata del “nemico” come interlocutore che manda in corto circuito la macchina bellica washingtoniana. La risposta del Vaticano è stata una lezione di postura, non un passo indietro, non una concessione al linguaggio della forza. Il Papa ha smesso di essere l'americano Prevost per diventare il successore di Pietro, un’entità che non risponde ai sondaggi o ai tweet, ma a una storia che Trump non può comprare né intimidire.

Siamo dentro una scenografia da fine dei tempi, dove il sacro e il profano si prendono per il collo. La furia del tycoon contro la (relativa) “debolezza” vaticana è in realtà il riflesso della sua stessa impotenza di fronte a una forza che non ha divisioni corazzate, ma che possiede le parole giuste per disarmare le menti. Mentre Trump continua a tuonare dalla sua residenza, Leone XIV continua a pregare e a scrivere encicliche che sanno di fango e speranza. Forse, alla fine, il vero “pessimo sulla politica estera” non è chi chiede di non premere il grilletto, ma chi pensa che il mondo possa essere governato con la logica di un’assemblea condominiale in una torre della Quinta Strada. La profezia di questo scontro rimarrà incisa nel silenzio della Basilica, mentre fuori, nel mondo, il rumore del ferro continua a coprire il battito del cuore. Trump voleva un cappellano, invece ha trovato un muro di preghiera. E i muri, lui dovrebbe saperlo, sono difficili da abbattere quando sono fatti di spirito.

*Documentarista Unical