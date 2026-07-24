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Cronaca

Cassano, la rabbia per i danni degli incendi

L'incendio che ha interessato il quartiere San Nicola di Cassano Jonio, oltre le ceneri e i carboni, lascia rabbia e paura. La città ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità forte, ma la ferita, questa volta, brucia più delle fiamme

24 luglio, 2026
Inchiesta Terre pulite

’Ndrangheta, la villa da sogno del boss Palamara: a pochi metri dalla dimora di Berlusconi la base del clan dei veleni

Pasquale Palamara, mente della cosca in Piemonte, scontava i domiciliari in una residenza da 1,3 milioni di euro a Meina, completa di piscina e alberi secolari. Dietro l’opulenza, per la Dda di Torino, si nascondeva un sistema criminale che avrebbe devastato il territorio novarese con tonnellate di rifiuti
’Ndrangheta, la villa da sogno del boss Palamara: a pochi metri dalla dimora di Berlusconi la base del clan dei veleni\n
Cambio di rotta

Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul clan Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria

Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
Antonio Alizzi
Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul\u00A0clan\u00A0Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria\n
Tragedia sfiorata

Donna precipita in una scarpata a Vibo Marina: recuperata cosciente e trasportata in ospedale con l’elisoccorso

La caduta è avvenuta nei pressi del monumento ai Carabinieri. Gli alberi avrebbero attutito l’impatto: la donna è stata soccorsa e trasferita al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’episodio
Redazione
Donna precipita in una scarpata a Vibo Marina: recuperata cosciente e trasportata in ospedale con l’elisoccorso\n
Inchiesta Cash Back

Amazon, McDonald's, hotel e Gardaland: così l’ex segretario Fabio Tomaino avrebbe speso i 383mila euro della Uil di Crotone

Sotto inchiesta pure il padre Domenico e il tesoriere Martino. Autoriciclaggio tramite polizze assicurative e investimenti. L’indagine nata dalle querele della commissaria Senese
Alessia Truzzolillo
Amazon, McDonald's, hotel e Gardaland: così l’ex segretario Fabio Tomaino avrebbe speso i 383mila euro della Uil di Crotone\n

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A Martirano Lombardo arriva il Minamo festival

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24 luglio 2026
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Manovre di mercato per il Catanzaro
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Cosenza, si getta dal balcone durante la perquisizione

24 luglio 2026
Ore 12:39
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24 luglio 2026
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24 luglio 2026
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A Martirano Lombardo arriva il Minamo festival

24 luglio 2026
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Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
Manovre di mercato per il Catanzaro
Cronaca

Cosenza, si getta dal balcone durante la perquisizione

24 luglio 2026
Ore 12:39
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Cronaca

Cassano, la rabbia per i danni degli incendi

24 luglio 2026
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A Martirano Lombardo arriva il Minamo festival

24 luglio 2026
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Sport

Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
Manovre di mercato per il Catanzaro
‘Ndrangheta

Processo Habanero: l’alleanza tra i Piscopisani, i Maiolo e gli Emanuele-Idà nel racconto di Raffaele Moscato

Deposizione del collaboratore di giustizia che si è soffermato sul piano per far evadere il boss Bruno Emanuele, sull’intenzione di eliminare Pantaleone Mancuso e sulle affiliazioni degli appartenenti al gruppo del broker della cocaina Vincenzo Barbieri
Giuseppe Baglivo
24 luglio 2026
Ore 15:52
Processo Habanero: l’alleanza tra i Piscopisani, i Maiolo e gli Emanuele-Idà nel racconto di Raffaele Moscato\n
Inchiesta nel Cosentino

Parroco indagato per atti persecutori a Lattarico: disposto il divieto di dimora

La misura riguarda il sacerdote della frazione Regina. Dopo il suo allontanamento, la comunità religiosa è rimasta senza una guida stabile
Redazione
24 luglio 2026
Ore 13:44
Parroco indagato per atti persecutori a Lattarico: disposto il divieto di dimora\n
Il monitoraggio

Batterio killer, nuovi campionamenti nell’asilo di Tropea frequentato dal bimbo morto. Altri 38 piccoli sotto sorveglianza dell’Asp

Prosegue il monitoraggio dopo il decesso di Alessio Pio. Il compagnetto ricoverato a Catanzaro sta bene ma resta sotto osservazione, altri due sono in cura a Lamezia e Vibo Valentia
Redazione Cronaca
24 luglio 2026
Ore 13:00
Batterio killer, nuovi campionamenti nell’asilo di Tropea frequentato dal bimbo morto. Altri\u00A038 piccoli sotto sorveglianza dell’Asp\n
Morte atroce

Tragedia in spiaggia a Pizzo: 72enne muore davanti alla moglie dopo un malore in acqua

L’uomo, residente nel Reggino, è stato colto da un infarto mentre si trovava in mare nei pressi della stazione ferroviaria. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari e l’intervento dell’eliambulanza
Redazione
24 luglio 2026
Ore 12:05
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Il profilo

Da 'Ndrangheta stragista a Gotha: l'eredità del procuratore Lombardo che potrebbe lasciare Reggio per la Dna

Dalle indagini sulla 'ndrangheta ai processi Meta, Gotha e 'Ndrangheta stragista: il percorso del magistrato indicato dal Csm per la Dna
Silvio Cacciatore
24 luglio 2026
Ore 11:35
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Il lutto

Morta la nonna del nostro regista Mattia De Blasi, il cordoglio del Network LaC

Si è spenta Dorina Maria Borromeo. Le condoglianze del Presidente Domenico Maduli e dell’intera redazione, che si stringe con profondo affetto al collega
Redazione
24 luglio 2026
Ore 10:42
Morta la nonna del nostro regista Mattia De Blasi, il cordoglio del Network LaC\n
Paura nel Vibonese

Bimbo morto per il batterio killer, l’asilo di Tropea sotto sequestro. Le mamme: «Abbiamo paura, vogliamo fare tutti i controlli»

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio di un anno e tre mesi cresce l'angoscia tra le famiglie. Le testimonianze raccontano giorni segnati da febbre, vomito e diarrea, mentre la Procura prosegue le indagini
C. I.
24 luglio 2026
Ore 10:39
Bimbo morto per il batterio killer,\u00A0l’asilo di Tropea sotto sequestro.\u00A0Le mamme: «Abbiamo paura, vogliamo fare tutti i controlli»
L’inchiesta

Fondi del sindacato usati per spese personali: sequestri e tre indagati (tra cui un ex segretario) a Crotone - NOMI

La Polizia di Stato ha eseguito misure e perquisizioni nell'ambito di un'indagine sulla gestione economica di una struttura sindacale territoriale. Contestate appropriazioni indebite per centinaia di migliaia di euro e presunti rimborsi non dovuti
Redazione Cronaca
24 luglio 2026
Ore 10:31
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Ambiente

Giganti della Sila, chiude temporaneamente la Riserva dopo la caduta di due alberi

Sospese le visite per consentire verifiche sulla stabilità degli esemplari più vetusti. Resta aperto il Casino Mollo del FAI, dove proseguiranno le attività estive e gli eventi in programma
Redazione
24 luglio 2026
Ore 10:23
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Lotta alla ‘ndrangheta

Csm, Giuseppe Lombardo proposto come procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia

La Quinta Commissione ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole. La nomina definitiva spetterà ora al plenum del Consiglio superiore della magistratura
Redazione Cronaca
24 luglio 2026
Ore 09:56
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Famiglia distrutta

Cosenza, il dolore senza fine di Nabila dopo la morte del figlio che si è lanciato dal balcone: le urla straziano il quartiere

Alcuni esercenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per evitare un gesto estremo, mentre proseguono le indagini sulla morte del giovane durante una perquisizione dei carabinieri. La donna è stata trasferita in ospedale 
Salvatore Bruno
24 luglio 2026
Ore 09:37
Cosenza, il dolore senza fine di Nabila\u00A0dopo la morte del figlio che si è lanciato dal balcone: le urla straziano il quartiere
Il retroscena

Cosenza, quello che sappiamo su Bessioud e sugli ultimi istanti di vita prima di lanciarsi dal balcone

La Procura ha disposto l’autopsia. Lunedì scorso il giovane era stato condannato a 10 mesi di reclusione. Ai domiciliari stava scontando una pena a 3 anni e 8 mesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed era indagato in un altro procedimento penale
Antonio Alizzi
24 luglio 2026
Ore 09:21
Cosenza, quello che sappiamo su Bessioud e sugli ultimi istanti di vita prima di lanciarsi dal balcone\n
’Ndrangheta

«Il 15% ai portuali per recuperare la cocaina»: il sistema del clan Alvaro a Gioia Tauro e i traffici da Brasile e Colombia  

Container, rotte internazionali, compensi ai dipendenti infedeli e marchi impressi sui panetti. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che ha portato a 35 arresti ricostruisce nei dettagli il business della coca attribuito alla cosca di Sinopoli
P. P. P.
24 luglio 2026
Ore 07:34
«Il 15% ai portuali per recuperare la cocaina»: il sistema del clan Alvaro a Gioia Tauro e i traffici da Brasile e Colombia\n\u00A0\n
L’analisi

La sentenza Recovery conferma: narcotraffico principale fonte illecita dei clan di Cosenza. E la cosca Sganga non esiste

Condanne pesanti per boss e presunti gregari. Le pene inflitte a Patitucci, Porcaro, Piromallo e Illuminato hanno un valore processuale per il riconoscimento della continuazione con la maxi inchiesta antimafia Reset
Antonio Alizzi
24 luglio 2026
Ore 04:30
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La testimonianza

Asilo di Tropea, la paura sulla chat delle mamme prima della tragedia: «Molti bimbi stavano male da una settimana»

La madre di una bambina che frequenta la stessa scuola del piccolo di Zungri deceduto racconta cosa è successo nei giorni che hanno preceduto il dramma: «I nostri figli avevano febbre, vomito e diarrea. All’inizio pensavamo a un virus intestinale, poi sono arrivati i referti...»
Cristina Iannuzzi
24 luglio 2026
Ore 04:15
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Cambio al vertice

Il Consiglio dei ministri nomina nuovi prefetti: a Catanzaro arriva Clemente Di Nuzzo

Tutte le decisioni del governo su proposta del ministro Piantedosi: il successore di Castrese De Rosa arriva da Arezzo. Al suo posto Fabrizio Stelo

23 luglio 2026
Ore 20:03
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Il caso

Glicine, l'appello della Dda si ferma sui colletti bianchi assolti: ora sarà la Cassazione a decidere

Accolta l'eccezione della difesa sul deposito cartaceo dell'impugnazione. Stralciate le posizioni dei 15 imputati prosciolti in primo grado (tra i quali Dattolo, Parrilla, Masciari), mentre il dibattimento prosegue per i condannati. La Procura generale potrà ricorrere alla Suprema Corte
Alessia Truzzolillo
23 luglio 2026
Ore 18:53
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Caso nazionale

Asilo di Tropea, l’Asp indaga sulla morte del bimbo: «Batterio killer possibile, ma cerchiamo certezze. Gli altri stanno bene»

Il commissario Vittorio Sestito conferma gli accertamenti della direzione sanitaria e del dipartimento di prevenzione. Al vaglio l’ipotesi di un’infezione da “Clostridium difficile”
Enrico De Girolamo
23 luglio 2026
Ore 18:26
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Il dramma

Cosenza, 25enne muore lanciandosi dal balcone durante una perquisizione. La madre: «Era spaventato, non sono riuscita a salvarlo»

Mohamed Amin Bessioud si trovava agli arresti domiciliari. I carabinieri stavano effettuando un controllo, dopo essere stato ammanettato li avrebbe spintonati gettandosi nel vuoto. La mamma: «Soffriva di depressione, sporgerò denuncia»
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
Ore 18:02
Cosenza, 25enne\u00A0muore lanciandosi dal balcone durante una perquisizione. La madre: «Era spaventato, non sono riuscita a salvarlo»\n
Fiamme gialle

Maxi sequestro da 8,5 milioni di euro nel Vibonese: ecco società, fabbricati e beni sequestrati all’imprenditore Fraone

L’inchiesta della Guardia di finanza mira a far luce sull’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sigilli a Srl turistiche, quote sociali e immobili tra Parghelia, Tropea e Filadelfia
Giuseppe Baglivo
23 luglio 2026
Ore 17:03
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