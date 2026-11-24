Il Pd e il M5s chiedono di acquisire gli scritti lasciati dall'ex capo della Polizia e di ascoltare il procuratore nazionale antimafia Melillo. La maggioranza vuole invece chiudere la relazione su «mafia e appalti». Colosimo rinvia ogni iniziativa a dopo i funerali

Le lettere lasciate da Gianni De Gennaro potrebbero finire sul tavolo della Commissione parlamentare Antimafia e aprire una nuova fase del confronto sulle indagini relative alla strage di via D'Amelio. Ma non nell'immediato. L'ufficio di presidenza guidato da Chiara Colosimo ha scelto di attendere la celebrazione dei funerali dell'ex capo della Polizia prima di avanzare eventuali richieste agli inquirenti, nel rispetto delle autorità giudiziarie e senza interferire con le indagini in corso.

La morte di De Gennaro, indagato dalla Procura di Caltanissetta nell'inchiesta sui presunti depistaggi, ha riacceso le divisioni politiche a Palazzo San Macuto. Da una parte Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra chiedono di acquisire le lettere e la documentazione sequestrata nella villa toscana, oltre ad ascoltare il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Dall'altra la maggioranza vuole proseguire con la relazione sul filone «mafia e appalti», considerandolo distinto dall'indagine sui depistaggi.

Le lettere di De Gennaro e la richiesta delle opposizioni

Il fronte delle opposizioni punta a ottenere gli scritti lasciati dall'ex capo della Polizia prima di morire, insieme all'ordinanza e al decreto di perquisizione. La richiesta è quella di esaminare il materiale prima di decidere eventuali ulteriori iniziative parlamentari. Il deputato M5S Federico Cafiero De Raho ha sostenuto che chiudere adesso il lavoro su «mafia e appalti» significherebbe, alla luce dei nuovi elementi, «voler chiudere gli occhi al Paese».

La richiesta non riguarda soltanto le lettere. L'opposizione vuole ampliare il perimetro degli approfondimenti, comprendendo tutti i filoni investigativi sulla strage del 19 luglio 1992, compresi quelli relativi ai presunti depistaggi e ai possibili collegamenti con ambienti dell'estremismo neofascista. Il Pd chiede un cambio di passo rispetto alla linea seguita finora dalla maggioranza, accusata di avere concentrato l'attenzione soprattutto sul dossier mafia e appalti.

Per il Movimento 5 Stelle, inoltre, la relazione in preparazione rischierebbe di essere utilizzata anche nello scontro politico con Roberto Scarpinato, ex magistrato e oggi senatore pentastellato, già finito al centro delle polemiche per il suo ruolo nelle indagini su mafia e appalti oltre trent'anni fa.

La maggioranza non vuole fermare la relazione su mafia e appalti

Il centrodestra, però, non intende sospendere il lavoro già svolto dalla Commissione. La relazione sul filone «mafia e appalti» proseguirà e dovrebbe arrivare in Commissione entro la fine dell'anno. La posizione della maggioranza è che si tratti di un'indagine distinta da quella sui presunti depistaggi, condotta dalla Procura di Caltanissetta e nella quale De Gennaro era indagato.

Il vicepresidente della Commissione, Mauro D'Attis di Forza Italia, ha confermato che i documenti potranno essere acquisiti, ma non subito: «Acquisiremo, non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile». La presidente Chiara Colosimo, secondo quanto riferito da fonti dell'Antimafia, ha ribadito la volontà di non sovrapporre l'attività parlamentare a quella della magistratura. Ogni eventuale richiesta sarà avanzata dopo i funerali e nel rispetto delle modalità concordate con le procure.

La linea è dunque quella di tenere distinti i due percorsi: da un lato la relazione sul dossier mafia e appalti, dall'altro gli approfondimenti sui documenti e sulle circostanze legate alla morte di De Gennaro. Una distinzione che l'opposizione contesta sul piano politico e investigativo, chiedendo che tutti gli elementi utili alla ricostruzione della strage vengano esaminati senza compartimenti separati.

Nordio parla di «processo mediatico», nessuna ispezione su De Luca

La vicenda è arrivata anche sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto sul cosiddetto «processo mediatico» e sulla diffusione di notizie riservate. «Di fronte a eventi come il suicidio c'è soltanto il silenzio, il rispetto e una preghiera», ha dichiarato, aggiungendo che il fenomeno della diffusione di informazioni relative alle indagini avrebbe provocato conseguenze dolorose per molte persone, anche estranee ai procedimenti.

Nordio ha inoltre escluso che il ministero abbia preso in considerazione un'ispezione sull'attività del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni pubbliche sull'inchiesta. «Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di un'ispezione per quanto riguarda il merito di un'inchiesta», ha chiarito il Guardasigilli, richiamando l'autonomia della magistratura.

L'esposto di Li Gotti e il possibile coinvolgimento della Dda di Firenze

Nel frattempo si apre un altro fronte. L'avvocato Luigi Li Gotti, già legale del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, ha annunciato la presentazione di un esposto al procuratore generale della Cassazione contro De Luca. Al centro dell'iniziativa ci sarebbe la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura nissena nell'ambito dell'indagine sui presunti depistaggi.

Il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa non ha escluso che in futuro possa essere ascoltata anche Rosa Volpe, procuratrice della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che potrebbe acquisire atti provenienti dalla Procura di Grosseto. Anche questo passaggio dipenderà dagli sviluppi delle indagini e dalle competenze degli uffici giudiziari coinvolti.

La partita, dunque, resta aperta. Le lettere di De Gennaro non sono ancora nella disponibilità della Commissione e il loro eventuale contenuto non può essere anticipato. Ma la loro possibile acquisizione, insieme agli altri documenti sequestrati, rischia di diventare un nuovo terreno di confronto sulla ricostruzione della strage di via D'Amelio e sul ruolo dei diversi filoni investigativi. Il nodo politico è già evidente: capire se e come gli elementi emersi dopo la morte dell'ex capo della Polizia potranno entrare nel lavoro parlamentare senza condizionare quello della magistratura.