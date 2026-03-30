Le sigle di Reggio Calabria ribadiscono che i portuali «rifiutano qualsiasi coinvolgimento nel traffico di strumenti di morte» e si appellano alla politica calabrese affinché assuma una presa di posizione chiara e netta

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Sul della provincia di Reggio Calabria «ribadiscono con fermezza la propria netta opposizione al transito, presso il porto di Gioia Tauro, di armi e dispositivi militari destinati a Israele e ad altri Paesi del Medio Oriente, in un contesto di guerra che ha già provocato migliaia di vittime innocenti».

Le organizzazioni sindacali, in una nota, «si dichiarano contrarie a tutte le guerre e, in particolare, a quelle che continuano a colpire duramente la popolazione civile, causando stragi di bambini e civili, come già avvenuto nella Striscia di Gaza e come sta accadendo in Libano e in altri territori coinvolti nei conflitti. I lavoratori portuali di Gioia Tauro rivendicano con forza il proprio ruolo nel sostenere un'economia sana e orientata allo sviluppo, rifiutando qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, nel traffico di strumenti di morte. In questo senso, chiedono il pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce con chiarezza che l'Italia ripudia la guerra».

I sindacati quindi «ritengono necessario che i container movimentati nel porto di Gioia Tauro siano sottoposti a rigorosi controlli e ispezioni da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di verificare la natura delle merci trasportate ed eventualmente impedirne il transito. Si richiama inoltre quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990, che vieta espressamente l'esportazione, il transito e il trasferimento di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani».

Le organizzazioni sindacali rivolgono infine «un appello a tutte le istituzioni, dai sindaci del territorio al presidente della Regione Calabria, fino alla rappresentanza parlamentare calabrese, affinché assumano una posizione chiara, unitaria e coerente, volta a impedire che il porto di Gioia Tauro venga utilizzato come snodo logistico per il passaggio di armi destinate ai teatri di guerra».