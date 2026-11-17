Il gup distrettuale di Catanzaro ha assolto Agostino Iacovo, Alessandria Iorio, Marcello Ricco, Marco Piazza e Francesco Occhiuzzi. La Dda aveva chiesto quattro anni di reclusione per ciascuno e il riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa

Il gup distrettuale di Catanzaro ha assolto perché il fatto non sussiste tutti e cinque gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato nel procedimento sulla latitanza di Luca Occhiuzzi. La sentenza è di primo grado. Per ciascuno di loro la Dda di Catanzaro aveva chiesto quattro anni di reclusione e il riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

L’assoluzione riguarda Agostino Iacovo, assistito dagli avvocati Cesare Badolato e Valentina Moretti, e Alessandria Iorio, assistita da Cesare Badolato ed Emilio Quintieri. Con la stessa formula il gup ha assolto Marcello Ricco, difeso da Giovanni Salzano, Marco Piazza, difeso da Vincenzo Bruno, e Francesco Occhiuzzi, detto «Schiavone», assistito da Valentina Moretti.

Su un distinto profilo era intervenuta di recente la Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della Dda di Catanzaro riguardanti l’ipotizzata esistenza di un gruppo mafioso riconducibile a Giuseppe Scornaienchi, originario di Cetraro.

Secondo l’accusa, Scornaienchi avrebbe costituito una cellula nata dal clan Muto.