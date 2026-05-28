Dal turismo arrivano migliaia di opportunità di lavoro per la bella stagione. I profili ricercati direttamente dalle imprese sono più di 500mila, 50mila quelli richiesti tramite agenzia. Ecco quali sono

Ospitalità e ristorazione, insieme a servizi balneari e commercio sono i settori che offrono le maggiori opportunità di lavoro per l’estate. Oltre 50mila i profili richiesti dalle aziende del settore tramite agenzia. Le ricerche di personale stagionale che saranno gestite in proprio dalle imprese saranno però oltre 500mila. Lo dicono le stime di Assolavoro DataLab, l'osservatorio dell'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. I contratti hanno la durata di 4/5 mesi.

I numeri del turismo italiano

L'estate 2025 ha generato per il settore turistico italiano un giro d'affari stimato di oltre 24,6 miliardi di euro. Per i mesi di luglio e agosto 2026 le previsioni dell’Istituto nazionale di ricerche turistiche delle Camere di commercio stimano 171,8 milioni di presenze con un aumento del 4,6% rispetto al 2024. Le presenze estere saranno 89 milioni, il 52% del totale. Una impresa su 4 registra un aumento delle prenotazioni, mentre il 45% degli operatori vede una sostanziale tenuta rispetto all’estate 2025.

I settori con più offerte di lavoro per l’estate

Le richieste delle aziende si concentrano soprattutto nei servizi di alloggio e ristorazione e in quelli turistici, ma riguardano anche le professioni collegate all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento oltre al benessere e alla logistica.

Il profilo del candidato ideale

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi, dice lo studio di Assolavoro, sono le caratteristiche più spesso ricercate dalle aziende.

I contratti in somministrazione

Le agenzie, spiega l’associazione, offrono contratti di lavoro in somministrazione «ovvero con le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoro dipendente e - per quelli a tempo determinato - con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del contratto» e con la possibilità di «accedere a un rapporto di lavoro stabile».

I dieci profili più ricercati

• Commessi, cassieri e altro personale Gdo

• Camerieri e personale di sala

• Animatori, istruttori e promoter

• Cuochi, aiuto cuochi, chef e pizzaioli

• Addetti al front office e all’accoglienza

• Baristi e personale bar e gelaterie

• Bagnini e assistenti bagnanti

• Operatori wellness e Spa

• Magazzinieri e addetti alla logistica

• Addetti alle pulizie e lavapiatti