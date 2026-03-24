Il risultato del referendum ribadisce l’autonomia della magistratura e la tutela della Costituzione. Ora spetta al Parlamento promuovere riforme efficaci e condivise per migliorare davvero la giustizia

La vittoria del “No” al referendum ha un significato più profondo: nessun potere costituzionale può prevalere sull’altro. È, dunque, la vittoria della legalità costituzionale, della democrazia, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

In un tempo segnato da tensioni crescenti e da un clima politico sempre più lacerante, gli italiani hanno scelto di non aggiungere un ulteriore elemento di frattura, hanno scelto di non modificare la carta Costituzionale.

Il “No” alla riforma non è un rifiuto del cambiamento. È la consapevolezza che quel cambiamento non avrebbe prodotto una giustizia migliore: né processi più rapidi e giusti, né un sistema più efficiente.

Il “No” vince con uno scarto ampio e, per molti, imprevedibile. Vince perché il corpo elettorale ha colto un rischio reale: che quella riforma potesse tradursi in un progressivo asservimento della magistratura al potere politico.

Il punto è tutto qui. In una democrazia matura, i giudici rispondono soltanto alla legge. Non al governo, non alla maggioranza. Qualsiasi tentativo, anche indiretto, di ridimensionarne il ruolo o di sottoporli al potere esecutivo o legislativo è inaccettabile. Questa riforma non nasceva da un’esigenza condivisa di migliorare la giustizia. I cittadini lo hanno compreso con chiarezza. E hanno risposto con una forte affluenza alle urne.

L’Italia è un Paese fragile nelle sue dinamiche sociali e istituzionali.

Ha bisogno di stabilità, non di nuove divisioni. La democrazia va rafforzata, non esposta a tensioni ulteriori.

La riforma Nordio avrebbe prodotto esattamente questo: nuove fratture e un indebolimento dei principi democratici.

Il Paese ha bisogno di pace sociale, ma anche di un confronto politico serio e continuo. Alimentare lo scontro tra poteri — tra chi governa e chi giudica — significa spingere il sistema verso una tensione permanente.

Il “No”, netto e inequivocabile, è stato anche una scelta di responsabilità.

Non blocca il cambiamento: lo riporta sui binari giusti.

La giustizia va riformata, certo. Ma per funzionare meglio, non per essere controllata dal potere politico.

Riformare significa investire risorse, rafforzare gli organici, introdurre strumenti tecnologici adeguati.

Il problema non è, e non sarà mai, l’autonomia della magistratura, che resta il fondamento di ogni democrazia. Il vero nodo è la sua capacità operativa.

La valanga di “No” lancia un messaggio chiaro: basta scontri ideologici. Il Paese chiede riforme vere. La giustizia non può essere terreno di battaglia, ma deve restare il fondamento della convivenza civile.

Ora la responsabilità torna al Parlamento. È lì che la politica deve dimostrare di aver compreso il segnale del referendum. È lì che vanno costruite soluzioni condivise. Perché la stagione delle riforme necessarie deve diventare la stagione di tutti.

Gli italiani hanno dimostrato maturità. Hanno scelto di non dividere il Paese, di non indebolire le istituzioni, di non alterare gli equilibri costituzionali. Adesso è il momento della politica. Quella vera.

*editore del network LaC