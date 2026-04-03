È la prima visita di un leader occidentale nell’area dall’esplosione del conflitto. Visiterà Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar

Blitz della presidente del Consiglio nel Golfo Persico: Giorgia Meloni, atterrata a Gedda, vedrà in due giorni i principali leader dell'area e visiterà oltre all'Arabia Saudita anche Emirati Arabi e Qatar.

Si tratta della prima visita di un leader occidentale nell'area, cruciale per il petrolio, dall'inizio del conflitto in Iran. La missione a sorpresa della premier punta, tra l'altro, al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale.

Si tratta, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, della prima visita nella regione da parte di un leader di Ue, G20 e Nato dall'inizio del conflitto. La missione mira a rafforzare, spiegano le stesse fonti, la sicurezza energetica nazionale: il Golfo rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l'Italia e ha un ruolo determinante nell'andamento dei prezzi energetici globali.

L’obiettivo della missione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è quello di "rafforzare le relazioni" con queste nazioni del Golfo e "ribadire il sostegno dell'Italia di fronte agli attacchi iraniani, consolidando al contempo un partenariato strategico sempre più solido".