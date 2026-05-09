L’ossessione per il processo e gli appunti segreti. Gli investigatori trovano nuovi scritti di Andrea Sempio sulle Moleskine sequestrate: ansia, paura e continui riferimenti al caso Stasi

“Molta ansia”. “Mamma in panico per la cosa di Stasi”. “Stasi ha chiesto riapertura”. Frasi brevi, secche, appuntate sulle pagine di alcune Moleskine sequestrate dagli investigatori durante la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Parole che oggi la Procura di Pavia considera importanti per ricostruire lo stato mentale di Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Le agendine sequestrate e i riferimenti continui al caso Stasi

Gli appunti trovati nelle agende personali di Sempio coprono soprattutto il periodo tra il 2019 e il 2021. Gli investigatori ritengono che quelle annotazioni mostrino un interesse costante e quasi ossessivo dell’indagato verso l’evoluzione giudiziaria del caso Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima condannato in via definitiva a sedici anni.

Uno dei passaggi che gli inquirenti considerano più significativi riporta semplicemente: “2019 – molta ansia – 2 archiviazioni”. Una frase senza spiegazioni ma che, secondo chi indaga, farebbe riferimento proprio alle precedenti archiviazioni che avevano escluso Sempio dall’inchiesta. Poi arrivano le note ancora più esplicite.

Il 23 giugno 2020 compare la frase: “Stasi ha chiesto riapertura”. Il giorno successivo Sempio annota: “Mamma in panico per la cosa di Stasi”. E pochi giorni dopo torna sul tema: “Stasi pare punti sui capelli … lontano da noi”.

“Ho bruciato tutto”: la frase che inquieta gli investigatori

Gli investigatori hanno trovato questi scritti dentro una delle tante agendine personali sequestrate durante le perquisizioni. Ma c’è un dettaglio che continua a colpire gli inquirenti: della vita precedente al 2018 sembrano esserci pochissime tracce. Secondo la Procura, questo vuoto documentale potrebbe non essere casuale.

A rendere ancora più inquietante il quadro è una frase che Andrea Sempio avrebbe pronunciato parlando da solo mentre guidava la sua Panda: “Ho bruciato tutto, che hanno trovato? ”. Un soliloquio captato durante le attività investigative e che oggi entra nel fascicolo della nuova indagine.

Gli appunti sulle Moleskine diventano centrali nell’inchiesta

Per gli investigatori quelle agendine rappresentano molto più di semplici diari personali. Gli inquirenti ritengono che raccontino paure, ossessioni e soprattutto il timore costante di tornare coinvolto nel delitto di Chiara Poggi.

La Procura sottolinea come dagli scritti emerga “un certo interesse all’iter processuale che riguarda Alberto Stasi”. Un’attenzione continua verso ricorsi, perizie, riaperture e sviluppi giudiziari legati all’ex fidanzato della vittima.

Secondo gli investigatori, Andrea Sempio seguiva il caso Garlasco con estrema attenzione anche nei periodi in cui ufficialmente sembrava fuori dall’inchiesta. Continua a leggere su La Capitale.