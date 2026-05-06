I legali fanno sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. In procura, citato come testimone, ci sarà anche Marco Poggi

Grande attesa a Pavia dove stamani, in Procura, è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, dove Chiara Poggi, 26 anni, venne uccisa in casa il 13 agosto del 2007. Gli avvocati di Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno preannunciato che l'uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa che sia depositata tutta la documentazione a suo carico e quindi possa difendersi da accuse che Sempio respinge riguardo quel delitto che ha già un condannato in via definitiva: Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, che sta finendo di espiare i 16 anni confermati in Cassazione.

In procura, citato però come testimone, ci sarà anche il fratello di Chiara, Marco, all'epoca del delitto amico stretto di Sempio. Probabilmente gli sarà chiesto conto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto di cui Marco e la sua cerchia di amici potrebbe essere venuto a conoscenza. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances. Sempio deve rispondere di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti.