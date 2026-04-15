Il presidente Usa continua a lanciare messaggi al pontefice su Truth: «Erano disarmati. Tutto ciò è successo negli ultimi due mesi»
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
epa12667645 US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The meeting under the topic 'A Spirit of Dialogue' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders in Davos and takes place from 19 to 23 January in Davos. EPA/GIAN EHRENZELLER
«Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA!». Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.