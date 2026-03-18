Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz: «Siamo nella fase decisiva». Colpiti gli impianti iraniani di greggio e gas
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Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato ufficialmente l'uccisione del ministro dell'Intelligence iraniano Ismail Khatib. «Nel corso della giornata sono previste importanti sorprese su tutti i fronti, che intensificheranno la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah» ha aggiunto in una dichiarazione dal quartiere generale della Difesa a Tel Aviv.
«L'intensità degli attacchi in Iran sta aumentando: siamo nel mezzo della fase decisiva. La politica di Israele è chiara e inequivocabile: nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel mirino».
Secondo il portavoce dell'Idf Khatib Khatib è stato ucciso in un attacco mirato dell'aviazione israeliana questa notte a Teheran. «Khatib era stato nominato ministro dell'Intelligence dalla Guida Suprema Ali Khamenei nel 2021. Nel suo ruolo, svolgeva un ruolo chiave nel sostenere la repressione interna e le attività terroristiche del regime attraverso la sorveglianza, lo spionaggio e l'esecuzione di operazioni segrete in tutto il mondo, in particolare contro lo Stato di Israele e contro gli stessi cittadini iraniani», riferisce il comunicato del portavoce.
Attaccati impianti iraniani di greggio e gas nel Golfo
Secondo i media statali iraniani parte del giacimento di gas di South Pars e degli impianti di Asaluyeh sono stati colpiti da un attacco statunitense-israeliano. «Una parte degli impianti petroliferi e del gas di South Pars e di Asaluyeh è stata presa di mira dal nemico sionista-americano», ha riportato l'agenzia di stampa Mizan.