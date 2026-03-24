

L'Iran è disposto a valutare proposte "sostenibili" per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, a seguito dei recenti contatti avviati da Washington. Lo riporta l'emittente Cnn citando una fonte iraniana. Secondo quest'ultima, negli ultimi giorni vi sono stati contatti indiretti tra le parti, promossi dagli Stati Uniti, ma senza che si sia ancora giunti a negoziati formali.

I messaggi sarebbero stati trasmessi attraverso diversi intermediari con l'obiettivo di verificare la possibilità di un accordo complessivo per porre fine alla guerra. Le proposte attualmente allo studio non si limiterebbero a un cessate il fuoco, ma punterebbero a un'intesa concreta per chiudere il conflitto tra Washington e Teheran, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti.

La fonte non ha commentato le dichiarazioni pubbliche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo tuttavia che la posizione iraniana resta invariata: Teheran è pronta a considerare qualsiasi proposta ritenuta praticabile. L'Iran, ha aggiunto la fonte, non richiede incontri diretti né negoziati bilaterali, ma è disposto ad ascoltare eventuali piani che garantiscano un accordo duraturo e compatibile con gli interessi nazionali della Repubblica islamica.

Teheran si dichiara inoltre pronta a fornire garanzie sul fatto che non svilupperà armi nucleari, rivendicando al contempo il diritto all'uso pacifico della tecnologia nucleare. Qualsiasi proposta, secondo la fonte, dovrà includere anche la revoca di tutte le sanzioni imposte contro il Paese.