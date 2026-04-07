Il presidente Usa fissa la scadenza e parla apertamente di distruzione totale in poche ore. Sul tavolo non ci sono solo raid convenzionali: nello scenario più oscuro riemerge l’ipotesi delle armi nucleari tattiche, mentre il Medio Oriente scivola verso un punto di non ritorno

Donald Trump non usa mezze parole, questa volta no. L’ultimatum all’Iran ha un’ora precisa, un giorno preciso, e soprattutto un tono che non lascia margini: “Può essere eliminato in una notte”. Non è una frase buttata lì. È un messaggio. E chi lo ascolta, a Washington come a Teheran, sa esattamente cosa significa. Ora su Truth, Donald Trump minaccia: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”.

Martedì sera, ore 20, è la linea rossa

Dopo, secondo il presidente degli Stati Uniti, non resteranno ponti, non resteranno impianti energetici, non resterà nulla di ciò che tiene in piedi un Paese moderno. Quattro ore, ha detto. Quattro ore per riportare una nazione “all’età della pietra”. Parole che non sono solo propaganda: sono la fotografia di una strategia che punta a piegare l’avversario prima ancora di colpire.

Il conto alla rovescia è iniziato

Nel racconto della Casa Bianca, i negoziati “procedono bene”. Ma è un equilibrio fragile, quasi irreale. Da una parte si parla di accordi, dall’altra si prepara un attacco capace di cancellare infrastrutture vitali in una notte. È la doppia faccia di questa crisi: diplomazia e minaccia si muovono insieme, senza più una vera separazione.

Trump insiste: l’Iran non può avere l’arma nucleare.

Ma mentre lo dice, mette sul tavolo un’alternativa ancora più brutale. Non è solo un avvertimento, è una dimostrazione di forza continua, costruita parola dopo parola, dichiarazione dopo dichiarazione.

E poi c’è quella frase, forse la più rivelatrice: “Al vincitore appartiene il bottino”. Petrolio, energia, risorse. Non è solo geopolitica, è una guerra che parla anche il linguaggio del potere economico.

Lo spettro che nessuno nomina davvero

È qui che la tensione sale davvero. Perché quando si parla di “eliminare un Paese in una notte”, la domanda arriva da sola: con quali mezzi?

Ufficialmente, nessuno parla di armi nucleari tattiche. Ma nessuno le esclude. E in uno scenario in cui Israele si percepisce vulnerabile e l’Iran rivendica capacità militari sempre più avanzate, il confine tra ciò che è impensabile e ciò che diventa possibile si assottiglia pericolosamente.

Le armi nucleari tattiche sono pensate per questo: colpire duro, colpire in fretta, cambiare il corso di una guerra in poche ore. Non distruggono il mondo intero, ma possono riscrivere una regione. E oggi, per la prima volta da tempo, tornano a essere un’ipotesi che aleggia sul tavolo, anche senza essere pronunciata apertamente.

Il Medio Oriente sull’orlo

Intorno, lo scenario è già pronto a esplodere.

Lo Stretto di Hormuz resta una miccia accesa, le alleanze si muovono sotto traccia, e ogni decisione può trascinare dentro altre potenze. Pensare che Cina e Russia restino a guardare è un azzardo che pochi, nei palazzi del potere, sono disposti a fare davvero.

Israele osserva, valuta, si prepara. Non ha mai dichiarato ufficialmente il proprio arsenale nucleare, ma nessuno dubita che esista. E in una situazione di pressione estrema, l’idea che “nessuna opzione sia esclusa” smette di essere una formula diplomatica e diventa una possibilità concreta. Continua a leggere su La Capitale.