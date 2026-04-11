«L'alta delegazione iraniana presente in Pakistan» per negoziare con gli Stati Uniti, «difende con fermezza gli interessi dell'Iran». Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, aggiungendo che «in quest'ottica, si impegnerà nei negoziati con coraggio».

«In ogni caso, il nostro servizio al popolo non si fermerà un istante e, qualunque sia l'esito dei negoziati, il governo resta saldamente al fianco del popolo», ha aggiunto, sul suo account X.

Navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz per sminamento

Due navi da guerra americane stanno transitando nello Stretto di Hormuz per un'operazione di sminamento. Lo riferisce il Comando centrale Usa in un post sui social media.