Agenti dell'Ice contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia: lo ha dichiarato un portavoce dell'Ice all'Afp. «Durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali», ha affermato l'agenzia in una dichiarazione.

«Tutte le operazioni di sicurezza rimangono sotto l'autorità italiana» e «ovviamente, l'Ice non conduce operazioni di controllo dell'immigrazione in paesi stranieri», ha spiegato il portavoce relativamente al sostegno che personale dell'agenzia americana darà alle operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia.

Sugli agenti Ice in Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha precisato: «Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l'ordine pubblico in mezzo alla strada. Vengono a collaborare nelle sale operative», l'abbiamo detto subito, comunque "oggi ci sarà un incontro tra il ministro Piantedosi e l'ambasciatore americano per chiarire questo».

Sala: «Non mi sento tutelato da Piantedosi»

«Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire» gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici «che problema c'è. Questa è una milizia che uccide», ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. «È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano - ha aggiunto -. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza».